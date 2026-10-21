Abinader recibe y otorga becas a los cinco jóvenes que rompieron récord Guinness de lectura

El presidente Luis Abinader (c) recibió a los jóvenes en el Palacio Nacional. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader recibió este miércoles en el Palacio Nacional a los cinco jóvenes que establecieron un récord mundial de lectura en voz alta, tras superar las 500 horas ininterrumpidas, y les otorgó becas universitarias y computadoras personales, comunicó la Presidencia.

Los jóvenes Abril del Rosario Jiménez, Ismael Durán, Maikol Arias, Mayury Vélez y Franchesca Minier recibieron las felicitaciones del mandatario, quien anteriormente había destacado el logro y la perseverancia del grupo a través de su cuenta en la red social X.

Durante el encuentro, los estudiantes estuvieron acompañados por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez.

Una hazaña de más de 20 días

La jornada de lectura comenzó el 31 de agosto y se extendió durante 20 días y 20 horas, hasta superar las 500 horas de lectura en voz alta, según la información oficial. Concluyó el 21 de septiembre.

La iniciativa buscaba motivar a niños y jóvenes a incorporar la lectura en su vida cotidiana y fomentar el hábito de leer como herramienta para el aprendizaje y el desarrollo personal.

El Ministerio de Educación (Minerd) tuvo a su cargo la selección de los cinco participantes mediante la Dirección de Participación y Liderazgo Estudiantil (Plerd).

El logro fue certificado por Guinness World Records, de acuerdo con la información suministrada por la Dirección de Prensa del Presidente.