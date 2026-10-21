Canciller Bisonó propone a Canadá ampliar relación económica con RD hacia la tecnología e innovación

El canciller Víctor Bisonó hizo la propuesta fue presentada durante su participación en el Toronto Global Forum 2026. ( CEDIDA POR EL MIREX )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, propuso este miércoles en Canadá ampliar las relaciones económicas entre República Dominicana y esa nación hacia sectores de mayor valor agregado, como tecnología, innovación, manufactura avanzada y energías limpias, informó la Cancillería.

El funcionario desarrolla una visita oficial a Canadá desde hace días.

La propuesta fue presentada durante su participación en el Toronto Global Forum 2026, encuentro que reúne a representantes gubernamentales, empresarios, inversionistas y especialistas para analizar las perspectivas de la economía mundial y las oportunidades de comercio e inversión.

Bisonó señaló que Canadá es uno de los principales socios económicos de República Dominicana, con presencia destacada en actividades como la minería y el turismo, reseña una nota de prensa del Mirex.

En materia de inversión extranjera directa, indicó que Canadá ocupa la segunda posición entre los principales países inversionistas en República Dominicana, con un monto acumulado de 6,107 millones de dólares entre 2010 y 2025.

El funcionario consideró que ambos países tienen oportunidades para ampliar su cooperación en manufactura avanzada, dispositivos médicos, componentes electrónicos, industria aeroespacial, tecnologías digitales y energías limpias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/21/whatsapp-image-2026-10-21-at-60525-pm1-f59049e8.jpeg El Toronto Global Forum 2026 reúne a representantes gubernamentales, empresarios, inversionistas y especialistas para analizar las perspectivas de la economía mundial y las oportunidades de comercio e inversión. (CEDIDA POR EL MIREX)

Explicó que el objetivo es diversificar los vínculos comerciales y atraer inversiones que contribuyan a fortalecer la capacidad productiva, la competitividad y la transferencia de tecnología.

Diplomacia económica

El canciller sostuvo que la política exterior dominicana busca conectar a las empresas nacionales con nuevos mercados, atraer capital extranjero y promover alianzas que generen oportunidades de desarrollo.

"Nuestra meta es clara: que la política exterior contribuya directamente al desarrollo productivo, la competitividad y la generación de nuevas oportunidades para República Dominicana" Víctor Bisonó Canciller “

Asimismo, invitó a empresarios e inversionistas internacionales a explorar las condiciones que ofrece el país para establecer alianzas y desarrollar proyectos de beneficio mutuo.

"República Dominicana está preparada. Preparada para comerciar, invertir, cooperar, innovar y, sobre todo, construir nuevas y fuertes alianzas", manifestó.

Tras su presentación, Bisonó conversó sobre estos temas con Francisca Insulza, presidenta del Foro Económico Internacional de las Américas, en el marco de una jornada dedicada a los mercados de capitales, la tecnología y la manufactura avanzada, bajo el lema "Nuevas reglas, nuevas oportunidades", conforme a la nota de prensa.