El Gobierno reporta RD$ 9,545 millones ejecutados en obras de Aerodom

Presidente Luis Abinader (c), junto a los ministros Eduardo Estrella (d) y José Ignacio Paliza (i) en el Palacio Nacional este 21 de octubre de 2026. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

El Gobierno dominicano informó este miércoles que ha ejecutado 9,545 millones de pesos en obras de infraestructura financiadas con los recursos provenientes de la renegociación del contrato de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom). Asimismo, reveló que las contrataciones ascienden a 31,109 millones de pesos en total.

La información fue presentada durante una rueda de prensa en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, en la que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, detalló el estado de las principales soluciones viales, proyectos de drenaje pluvial y otras intervenciones en el Gran Santo Domingo.

Entre las obras concluidas figuran la solución vial de la avenida Isabel Aguiar, con una inversión de 2,558 millones de pesos, y la intervención en la Plaza de la Bandera, ejecutada por 3,350 millones de pesos.

Ambas infraestructuras están en funcionamiento y, según las autoridades, han contribuido a mejorar la circulación vehicular en puntos importantes del Gran Santo Domingo.

Obras a ejecutarse

En la rueda de prensa el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, detalló el estado de ejecución de las principales soluciones viales, los trabajos de drenaje pluvial y las intervenciones de asfaltado realizadas en el Gran Santo Domingo.

El ministro mencionó que entre las obras en ejecución se encuentra:

La intervención en la República de Colombia que tiene como fecha proyectada de conclusión diciembre de 2027 . El proyecto también contempla un área verde de aproximadamente 24,000 metros cuadrados en las proximidades del Jardín Botánico. La solución vial de la avenida República de Colombia , las autoridades reportaron una ejecución de alrededor de 3,370 millones de pesos , de una inversión contratada de 11,476 millones de pesos .



que tiene como fecha proyectada de conclusión . El proyecto también contempla un área verde de aproximadamente 24,000 metros cuadrados en las proximidades del Jardín Botánico. La solución vial de la , las autoridades reportaron una ejecución de alrededor de En la galería de drenaje de la avenida Luperón , en el tramo comprendido entre el Malecón y la Plaza de la Bandera , el Gobierno informó que se han ejecutado 134.4 millones pesos. El presupuesto asciende a 2,482 millones de pesos.

, en el tramo comprendido entre el y la , el Gobierno informó que se han ejecutado El presupuesto asciende a 2,482 millones de pesos. La construcción de un nuevo puente basculante sobre el río Ozama , con una inversión aproximada de 4,500 millones de pesos y un plazo estimado de 24 meses. La obra ya ha sido adjudicada y se adelantaron 940 millones, equivalente a cerca del 20 % del contrato.

sobre el , con una inversión aproximada de y un plazo estimado de 24 meses. La obra ya ha sido adjudicada y se adelantaron 940 millones, equivalente a cerca del 20 % del contrato. El paso a desnivel de la avenida Charles de Gaulle, en el entorno de Sabana Perdida y La Victoria, con una inversión aproximada de 1,300 millones de pesos. Sus trabajos incluyen el traslado de tuberías del acueducto y la colocación de pilotes para mejorar la circulación vehicular en Santo Domingo Norte.

En materia de asfaltado, el ministro informó que se desarrollan intervenciones en Boca Chica, La Caleta, La Ureña, Los Frailes y otros sectores de Santo Domingo Este.

Explicó que los trabajos requieren coordinación con el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), debido a las obras de alcantarillado sanitario que se realizan en esas comunidades, lo que ha retrasado el proyecto. Las estimaciones oficiales indican que el Inapa solo ha autorizado el asfaltado del 15 % de las vias contempladas.

Abinader destacó el proyecto de ampliación de la avenida Las Damas, en Santo Domingo Este, cuya ejecución, incluyendo las expropiaciones, podría superar los 1,000 millones de pesos. A esta infraestructura se la cambiará el nombre para no entrar en conflicto con la Calle Las Damas de la Zona Colonial.

Acto

La presentación, celebrada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, acompañado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el presidente de la Comisión de Veeduría, Ricardo Canalda; el miembro de esa comisión, Julio Maximiliano Suero Marranzini y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Secilio Espinal Espinal.

Leer más Abinader asegura que todas las obras que se construyen con fondos de Aerodom están en proceso