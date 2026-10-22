Turismo entrega obras por RD$25.6 millones en el entorno de la Basílica de Higüey

David Collado, ministro de Turismo, encabezó la inauguración de las áreas exteriores. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO. )

El ministro de Turismo, David Collado, inauguró la reconstrucción de aceras y contenes en el entorno de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, con una inversión de RD$25,580,511, como parte de las intervenciones destinadas a mejorar el acceso al principal santuario religioso del país.

Los trabajos abarcan 505 metros lineales de aceras, distribuidos en 259 metros en el lado norte y 246 metros en el lado sur de la basílica, según informó el Ministerio de Turismo (Mitur).

Mejoras en el acceso a la Basílica

La intervención incluyó la reconstrucción de aceras adoquinadas y contenes, así como un cruce peatonal frente a la entrada principal del templo.

También se ejecutaron trabajos de pavimentación en hormigón, construcción de jardineras, instalación de rampas de accesibilidad, luminarias y postes viales, además de la siembra de especies como Guáyiga y palma real.

Durante el acto, celebrado con la participación de autoridades provinciales y municipales, Collado afirmó que las mejoras buscan facilitar las visitas de feligreses y turistas que acuden a la basílica.

"Estas obras de orden y embellecimiento en el entorno de nuestra basílica se reflejarán en mayor visita de feligreses al espacio religioso", expresó el funcionario.

Inversiones en La Altagracia

Collado destacó que las inversiones en obras viales e infraestructura turística ejecutadas durante su gestión en la provincia La Altagracia superan los RD$1,646 millones.

Entre los proyectos mencionó el Bulevar de la Peregrinación y las calles circundantes a la Basílica de Higüey, el Parque de la Mujer, el bulevar de Verón, la reconstrucción de la vía de acceso a playa Macao y distintas intervenciones viales en Bayahíbe.

Las obras forman parte de la estrategia del Ministerio de Turismo para mejorar los espacios públicos y fortalecer el turismo religioso, particularmente en Higüey, uno de los principales destinos de peregrinación católica de República Dominicana.

En septiembre, el presidente Luis Abinader y el ministro Collado inauguraron el Bulevar de la Peregrinación y la reconstrucción de calles circundantes a la basílica, con una inversión superior a RD$115 millones.

Posteriormente, en octubre, Turismo anunció una nueva intervención en el perímetro del santuario, correspondiente a los trabajos de aceras y contenes cuya entrega informa ahora la institución.