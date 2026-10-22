Paliza asegura que RD está preparada ante crisis haitiana con más de 10,000 militares en la frontera

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó este jueves que la República Dominicana está preparada para responder al agravamiento de la crisis de seguridad en Haití, al asegurar que más de 10,000 militares permanecen desplegados a lo largo de la frontera.

El funcionario sostuvo que el Gobierno adoptará cualquier medida adicional que sea necesaria durante los próximos días, semanas o meses para proteger la seguridad nacional, mientras las pandillas haitianas mantienen su capacidad de atacar incluso a integrantes de la fuerza internacional desplegada para combatirlas.

"Cualquier elemento que pueda necesitarse adicionalmente en el transcurso de los próximos días, semanas y meses, el Gobierno dominicano lo hará para proteger nuestra integridad", expresó Paliza al entregar un proyecto de ley en el Senado.

Medidas anunciadas

Las declaraciones de Paliza se producen en medio de un nuevo episodio de violencia en Haití, donde cuatro miembros salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Bandas desaparecieron después de que pandillas atacaran el vehículo blindado en el que se desplazaban.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una operación militar para rescatar a los cuatro integrantes de su país, cuya localización se perdió después de que lograran abandonar el vehículo incendiado.

Paliza aseguró que la República Dominicana ha realizado esfuerzos para fortalecer su frontera mediante el despliegue de militares, la instalación de equipamientos y la incorporación de recursos tecnológicos.

Entre las medidas mencionó la iluminación, la fibra óptica y otros equipos destinados a mejorar la vigilancia, además de los incentivos otorgados a los militares que prestan servicio en esa zona.

El ministro también informó que el Gobierno prevé tener culminados casi 80 kilómetros de muro fronterizo al finalizar el año 2027.

No obstante, reconoció que todavía existen oportunidades para mejorar los mecanismos de vigilancia y afirmó que las autoridades trabajan para seguir fortaleciendo el perímetro fronterizo.

"Siempre hay espacios para mejora, siempre hay cosas que se pueden hacer más y estamos escalando los esfuerzos en la frontera", manifestó.

Reacción oficial

El funcionario citó como ejemplo las intervenciones realizadas en zonas que, según dijo, habían permanecido abandonadas durante años.

El ministro también defendió las gestiones diplomáticas del presidente Abinader para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la crisis haitiana y la necesidad de fortalecer la respuesta contra las pandillas.

Indicó que el mandatario ha expuesto el tema en distintos escenarios internacionales, incluida su reciente visita a El Vaticano, durante la cual, según Paliza, volvió a exponer la preocupación dominicana por la situación de seguridad en Haití.

Pese al deterioro de la situación en el vecino país, Paliza afirmó que, durante los años de crisis haitiana, la República Dominicana no ha registrado incidentes de trascendencia que comprometan la seguridad del Estado dominicano.