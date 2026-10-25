Presidente Abinader abordará crisis haitiana y seguridad fronteriza este lunes

Luis Abinader, presidente de la República. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La Presidencia de la República anunció la noche de este domingo que el presidente Luis Abinader abordará mañana lunes la crisis de Haití y las medidas de seguridad en la frontera dominico-haitiana durante una edición de LA Agenda Semanal, pautada para las 3:00 de la tarde.

El espacio presidencial, que habitualmente se realiza a las 5:00 de la tarde, contará con la participación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor —Ito— Bisonó, además de los mandos militares responsables de la seguridad nacional.

La decisión se produce en medio de la crisis de seguridad que afecta al vecino país y tras el secuestro de cuatro técnicos militares salvadoreños, un hecho que llevó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a anunciar el envío de un contingente militar para procurar su rescate.

Durante el encuentro, el mandatario ofrecerá detalles sobre las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano para reforzar la vigilancia fronteriza y garantizar la seguridad nacional, conforme a una nota de prensa.

Refuerzan la frontera sur

Abinader informó este domingo que el país cuenta con cerca de 11,000 hombres desplegados en labores de seguridad y que fueron incorporados dos batallones adicionales en la zona sur de la frontera, junto con equipos pesados y de artillería.

El jefe de Estado sostuvo que el despliegue militar fue reforzado para aumentar la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda comprometer la seguridad del territorio dominicano.

"Lo que yo les puedo decir a ustedes es que hemos movilizado hacia la frontera sur, más allá de lo que había, que era una estructura realmente importante y suficiente, pero hemos sobre reforzado la frontera sur y estamos para asegurar de que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad", expresó.

La intervención del mandatario permitirá conocer más detalles sobre la estrategia gubernamental frente a la situación haitiana y las disposiciones militares adoptadas en la zona limítrofe.