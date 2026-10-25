Abinader se reúne con el ministro de Defensa y el canciller para tratar la crisis haitiana

El presidente Luis Abinader se reunió este domingo con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el canciller Víctor (Ito) Bisonó Haza, para abordar la situación de seguridad en la frontera dominico-haitiana y la crisis que atraviesa Haití.

Como parte de esta agenda, el mandatario anunció que tratará el tema este lunes durante el espacio LA Agenda Semanal, cuya transmisión fue adelantada para las 3:00 de la tarde, en lugar de las 5:00, horario habitual.

En el encuentro también participarán los mandos militares responsables de la seguridad fronteriza, en momentos en que el Gobierno dominicano mantiene la atención sobre la situación en Haití y sus posibles implicaciones para la seguridad nacional.

Salvadoreños secuestrados

La situación del vecino país ha vuelto a generar preocupación tras el secuestro de cuatro técnicos militares salvadoreños por parte de pandillas haitianas, un hecho que motivó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a anunciar el envío de un contingente militar para contribuir al rescate de sus compatriotas.

Refuerzan la frontera sur

Este domingo, Abinader informó que la República Dominicana cuenta con cerca de 11,000 efectivos militares desplegados en la frontera y que fueron incorporados dos batallones adicionales en la zona sur, junto con equipos pesados y de artillería.

El jefe de Estado aseguró que las medidas buscan reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad del territorio dominicano ante la situación de inestabilidad que persiste en Haití.

"Lo que yo les puedo decir a ustedes es que hemos movilizado hacia la frontera sur, más allá de lo que había, que era una estructura realmente importante y suficiente, pero hemos sobrerreforzado la frontera sur y estamos para asegurar de que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad", manifestó el mandatario.

Durante LA Agenda Semanal, se espera que el presidente, junto con los titulares de Defensa y Relaciones Exteriores y los responsables militares, aborde las medidas adoptadas por el Gobierno para preservar la seguridad en la zona limítrofe y responder a la evolución de la crisis haitiana.