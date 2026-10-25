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Gobierno inaugura techado en politécnico de Sabana Perdida con inversión de RD$38.5 millones

La obra beneficiará a 1,278 estudiantes y permitirá ampliar las actividades deportivas, culturales y recreativas del centro educativo

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    Gobierno inaugura techado en politécnico de Sabana Perdida con inversión de RD$38.5 millones
    El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader, centro. (CEDIDA POR EL MINERD)

    El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del techado de la cancha del Instituto Politécnico El Ave María, en Sabana Perdida, una obra construida con una inversión de RD$38.5 millones y que beneficiará a 1,278 estudiantes.

    La infraestructura fue entregada por el Gobierno, a través del Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd), y cuenta con una cancha mixta, dos gradas, techo de estructura metálica, salón multiuso, baños y rampa de acceso para personas con discapacidad.

    El espacio también dispone de verja perimetral de malla ciclónica, escalinata, instalaciones eléctricas exteriores, solución hidráulica y áreas paisajísticas. La instalación lleva el nombre del padre Miguel Fenollera Roca.

    Durante el acto, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, Óscar Amargós, explicó que la obra busca mejorar las condiciones de los centros educativos y ampliar las oportunidades de formación integral de los estudiantes.

    Amargós indicó que las instalaciones podrán utilizarse para desarrollar actividades deportivas, recreativas y culturales, así como para fortalecer el programa Escuela Abierta y Activa, dice una nota de prensa del Minerd.

    Agregó que los niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades cercanas también podrán beneficiarse del espacio, mientras que los residentes podrán utilizarlo para actividades organizativas, cívicas y culturales, en coordinación con la dirección del centro.

    En representación del estudiantado, Felianny Leonardo agradeció al presidente Abinader y a las autoridades por la entrega de la obra y expresó el compromiso de los estudiantes de cuidar las instalaciones y aprovecharlas.

    "Hoy recibimos este nuevo espacio con alegría, gratitud y, sobre todo, con el compromiso de cuidarlo, valorarlo y aprovecharlo de la mejor manera", manifestó la estudiante de sexto grado.

    37 techados entregados

    Con la inauguración del politécnico El Ave María, el Gobierno eleva a 37 el número de infraestructuras de este tipo entregadas durante 2026, según los datos ofrecidos sobre la obra.

    La iniciativa forma parte de las acciones oficiales dirigidas a mejorar los espacios deportivos y recreativos de los centros educativos públicos y ampliar las condiciones para la convivencia y el desarrollo de los estudiantes.

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