Gobierno inaugura techado en politécnico de Sabana Perdida con inversión de RD$38.5 millones

El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader, centro. ( CEDIDA POR EL MINERD )

El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración del techado de la cancha del Instituto Politécnico El Ave María, en Sabana Perdida, una obra construida con una inversión de RD$38.5 millones y que beneficiará a 1,278 estudiantes.

La infraestructura fue entregada por el Gobierno, a través del Ministerio de Educación de República Dominicana (Minerd), y cuenta con una cancha mixta, dos gradas, techo de estructura metálica, salón multiuso, baños y rampa de acceso para personas con discapacidad.

El espacio también dispone de verja perimetral de malla ciclónica, escalinata, instalaciones eléctricas exteriores, solución hidráulica y áreas paisajísticas. La instalación lleva el nombre del padre Miguel Fenollera Roca.

Durante el acto, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, Óscar Amargós, explicó que la obra busca mejorar las condiciones de los centros educativos y ampliar las oportunidades de formación integral de los estudiantes.

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Amargós indicó que las instalaciones podrán utilizarse para desarrollar actividades deportivas, recreativas y culturales, así como para fortalecer el programa Escuela Abierta y Activa, dice una nota de prensa del Minerd.

Agregó que los niños, adolescentes y jóvenes de las comunidades cercanas también podrán beneficiarse del espacio, mientras que los residentes podrán utilizarlo para actividades organizativas, cívicas y culturales, en coordinación con la dirección del centro.

En representación del estudiantado, Felianny Leonardo agradeció al presidente Abinader y a las autoridades por la entrega de la obra y expresó el compromiso de los estudiantes de cuidar las instalaciones y aprovecharlas.

"Hoy recibimos este nuevo espacio con alegría, gratitud y, sobre todo, con el compromiso de cuidarlo, valorarlo y aprovecharlo de la mejor manera", manifestó la estudiante de sexto grado.

37 techados entregados

Con la inauguración del politécnico El Ave María, el Gobierno eleva a 37 el número de infraestructuras de este tipo entregadas durante 2026, según los datos ofrecidos sobre la obra.

La iniciativa forma parte de las acciones oficiales dirigidas a mejorar los espacios deportivos y recreativos de los centros educativos públicos y ampliar las condiciones para la convivencia y el desarrollo de los estudiantes.