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Abinader afirma que los problemas de las familias también son del Gobierno

Más de 6,000 personas recibieron asistencia social, salud y capacitación técnica en la jornada de inclusión

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    Abinader afirma que los problemas de las familias también son del Gobierno
    El presidente Luis Abinader habla durante la jornada de inclusión Primero tú, en Santiago de los Caballeros. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ.)

    El presidente Luis Abinader afirmó este domingo que las necesidades de las familias dominicanas deben ser asumidas también por el Gobierno, al encabezar una jornada de inclusión social en Santiago, donde defendió la importancia de acercar los servicios públicos a las comunidades en medio de las dificultades internacionales.

    "Los problemas de cada uno de ustedes, de sus familiares, son también los problemas del Gobierno", expresó el mandatario durante su intervención en las jornadas del programa Primero Tú.

    Abinader sostuvo que estas iniciativas buscan llevar los servicios gubernamentales directamente a los barrios y sectores, para atender las necesidades de la población y facilitar el acceso a los programas sociales.

    "¿Qué significa Primero tú? Traerle el Gobierno al barrio, traer el Gobierno al sector, traer el Gobierno al pueblo", manifestó el jefe de Estado.

    El presidente señaló que, pese a los problemas internacionales que enfrenta el país, su administración procura mantener el desarrollo nacional y responder a las necesidades de los ciudadanos.

    "Nosotros poder atender y poder seguir que este país se pueda seguir desarrollando, a pesar de los grandes problemas internacionales que nos ha tocado gobernar", indicó.

    Más de 6,000 personas impactadas 

    De acuerdo con la Dirección de Prensa del Presidente, las tres jornadas de inclusión social realizadas en la provincia Santiago impactaron a más de 6,000 personas mediante servicios de asistencia social, salud y capacitación técnica.

    Entre las prestaciones ofrecidas figuran pensiones solidarias, afiliaciones al Seguro Nacional de Salud (Senasa), consultas odontológicas y oftalmológicas, así como inscripciones en programas de formación de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

    Los operativos también incluyeron entrega de medicamentos y suplementos nutricionales, atención a embarazadas, consultas de medicina general y preventiva, sonografías, mamografías, charlas de prevención del consumo de drogas, servicios de peluquería y distribución de alimentos.

    Durante la actividad, Robert Polanco, director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), afirmó que la política social del Gobierno tiene como centro a la población y destacó el contacto directo con las comunidades para conocer sus necesidades.

    Abinader exhortó a los asistentes a recorrer los diferentes departamentos habilitados durante las jornadas, aprovechar los servicios disponibles y orientar a sus familiares y vecinos sobre las ayudas ofrecidas.

    El programa Primero Tú forma parte de las iniciativas gubernamentales dirigidas a facilitar el acceso de la población a servicios sociales y de salud en sus propias comunidades

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      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.