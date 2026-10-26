En medio de la creciente crisis de violencia que enfrenta Haití, agravada por el secuestro de cuatro militares salvadoreños, el presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la República Dominicana ha atravesado momentos de mayor riesgo para su seguridad nacional y fronteriza que el actual.

"Este no es el momento de mayor riesgo de inseguridad para nuestro país. Hemos tenido momentos de mayor riesgo de inseguridad y de mayor riesgo en términos de nuestra seguridad fronteriza que el que estamos viviendo actualmente", expresó el mandatario durante una nueva edición de LA Agenda Semanal, dedicada a la seguridad fronteriza.

Abinader explicó que el Gobierno ha mantenido una activa política diplomática ante los organismos internacionales, especialmente en las Naciones Unidas, para llamar la atención sobre la crisis haitiana y promover la intervención de fuerzas extranjeras que contribuyan a contener a las bandas armadas.

El jefe de Estado recordó que, tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, en julio de 2021, intensificó sus advertencias sobre el deterioro de la seguridad en el vecino país.

En septiembre de ese mismo año, dijo haber alertado a la comunidad internacional sobre el proceso de "somalización" de Haití, en referencia a la fragmentación del territorio bajo el control de grupos criminales.

En ese sentido, el presidente aseguró que, pese a los episodios de inestabilidad registrados en Haití durante los últimos años, las bandas armadas no han extendido su control al territorio dominicano ni han llegado a las proximidades de la frontera.

"Nunca la inestabilidad de Haití ha pasado nuestra frontera, ni siquiera cercana a ella", manifestó, al señalar que las autoridades mantienen una zona de seguridad del otro lado de la frontera como parte de sus medidas preventivas.

Abinader afirmó que la defensa de la soberanía, la paz y la seguridad nacional constituye una de las principales responsabilidades de su gestión. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno ha actuado con planificación ante los acontecimientos registrados en el país vecino.

Destaca fortalecimiento de las Fuerzas Armadas

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que las Fuerzas Armadas están mejor preparadas que en años anteriores en cuanto a equipamiento, personal, entrenamiento y capacidades tecnológicas.

Indicó que el país ha incrementado la cantidad de vehículos blindados, incorporado drones de diferentes tipos para la vigilancia fronteriza y ampliado sus recursos aéreos y navales.

También destacó el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia para anticipar posibles amenazas y mejorar la respuesta ante situaciones que puedan comprometer la seguridad del territorio nacional.

"Hemos multiplicado los blindados. No teníamos drones en la frontera como tenemos ahora drones de diferentes tipos", expresó Abinader, quien agregó que las autoridades cuentan actualmente con mayores recursos para la protección del país.

No obstante, señaló que otros datos sobre las capacidades militares no pueden divulgarse por razones de seguridad.

En esta edición de LA Agenda Semanal participan el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y otros altos mandos militares.

También forman parte del encuentro el director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro; el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; el coordinador del programa radial El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, y la comunicadora Colombia Alcántara.