Abinader revela que movilizó fuerzas especiales para rescatar a diplomático secuestrado en Haití

Luis Abinader en LA Agenda Semanal de este lunes 26 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader reveló este lunes que movilizó fuerzas especiales hacia la frontera con Haití en 2022 para rescatar al diplomático dominicano Carlos Guillén Tatis, secuestrado por una banda criminal que exigía 250,000 dólares por su liberación, comunicó este lunes la Presidencia.

"Nosotros no vamos a pagar ni 250 pesos", recordó el mandatario que dijo, al explicar la respuesta de su Gobierno durante el secuestro del entonces consejero agrícola de la Embajada dominicana en Puerto Príncipe.

Al encabezar LA Agenda Semanal de este lunes, Abinader relató que se comunicó con el entonces primer ministro haitiano, Ariel Henry, a quien planteó la posibilidad de realizar una operación conjunta para rescatar al funcionario, siempre que contara con la autorización de las autoridades haitianas.

Según explicó, las autoridades dominicanas habían localizado a Guillén Tatis y tenían preparadas las fuerzas especiales para intervenir. El mandatario indicó que dio un plazo de 24 horas para que el diplomático fuera liberado, pero este finalmente quedó en libertad antes de que se ejecutara la operación.

Abinader recuerda otros secuestros

El presidente ofreció estos detalles al explicar su respaldo al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, ante la situación de cuatro técnicos militares salvadoreños secuestrados en Haití y por lo cual esa nación envió un contingente militar para su rescate.

En ese contexto, recordó otros dos casos de dominicanos secuestrados en el vecino país.

Uno de ellos fue el de dos trabajadores dominicanos vinculados a una producción cinematográfica, secuestrados en 2021. Abinader dijo que intervino mediante una comunicación directa con el entonces presidente haitiano, Jovenel Moïse, y que ambos fueron liberados tras las gestiones realizadas.

También mencionó el caso de un conductor dominicano de autobús que fue secuestrado en Haití y liberado después de que sus captores se percataran de que era dominicano.

Al rememorar estos episodios, el mandatario explicó la posición de su Gobierno frente a los secuestros en Haití y destacó que, en el caso de Guillén Tatis, además de rechazar el pago del rescate, se preparó una intervención para lograr su liberación.