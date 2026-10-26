El presidente Luis Abinader encabeza este lunes una nueva edición de LA Agenda Semanal, en la que se abordarán la crisis de Haití, las medidas de seguridad en la frontera dominico-haitiana y otros temas de interés nacional.

A diferencia de ediciones anteriores, en las que el encuentro comunicacional suele celebrarse a las 5:00 de la tarde, esta vez está previsto para las 3:00 de la tarde, según la agenda del mandatario.

El mandatario estará acompañado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y del ministro de Relaciones Exteriores, Víctor —Ito— Bisonó, además de los mandos militares responsables de la seguridad nacional.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Presidencia, durante el encuentro se ofrecerán detalles sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para reforzar la vigilancia fronteriza y garantizar la seguridad nacional.

El encuentro se produce en medio de la crisis de seguridad que afecta a Haití y tras el secuestro de cuatro técnicos militares salvadoreños, un hecho que llevó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a anunciar el envío de un contingente militar para procurar su rescate.

Refuerzan la seguridad en la frontera

El pasado domingo 25 de octubre, Abinader informó que el país cuenta con cerca de 11,000 efectivos desplegados en labores de seguridad y que fueron incorporados dos batallones adicionales en la zona sur de la frontera, junto con equipos pesados y de artillería.

El jefe de Estado sostuvo que el despliegue militar fue reforzado para aumentar la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda comprometer la seguridad nacional.

"Lo que yo les puedo decir a ustedes es que hemos movilizado hacia la frontera sur, más allá de lo que había, que era una estructura realmente importante y suficiente, pero hemos sobrerreforzado la frontera sur y estamos para asegurar de que la República Dominicana esté segura, que es mi responsabilidad", expresó el mandatario.

Las medidas forman parte de las acciones dispuestas por el Gobierno para fortalecer la vigilancia fronteriza ante el deterioro de la seguridad en Haití.