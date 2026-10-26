Gobierno anuncia que inaugurará 38 kilómetros de verja fronteriza en diciembre

Las autoridades señalaron que comenzó la construcción de aproximadamente 14 kilómetros adicionales en Jimaní, provincia Independencia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Gobierno dominicano tiene previsto inaugurar en diciembre próximo un tramo de 38 kilómetros de la verja perimetral fronteriza, desde Manzanillo, en Montecristi, hasta Capotillo, en Dajabón, como parte de las obras destinadas a reforzar la seguridad y el control territorial en la frontera con Haití.

El anuncio fue realizado este lunes por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, durante LA Semanal, encabezada por el presidente Luis Abinader.

"Tengo para decirle que, si Dios lo permite, en diciembre usted estará inaugurando 38 kilómetros desde Manzanillo hasta Capotillo, incluyendo los tres puentes que se han hecho recientemente, de Manzanillo, de La Vigía y el de Don Miguel", expresó el funcionario.

La inauguración comprenderá el corredor fronterizo de 38 kilómetros, que incluye segmentos construidos anteriormente y las ampliaciones ejecutadas hacia Capotillo.

El ministro explicó que los trabajos forman parte del reforzamiento de la seguridad fronteriza dispuesto por el presidente Abinader, que incluye un mayor despliegue de soldados, vigilancia tecnológica y la aceleración de la construcción de la verja.

Nuevos tramos en construcción

Fernández Onofre informó que el país dispone actualmente de 54.5 kilómetros de verja perimetral terminados en distintos puntos de la frontera y que en los próximos días se incorporarán otros 13 kilómetros.

También señaló que comenzó la construcción de aproximadamente 14 kilómetros adicionales en Jimaní, provincia Independencia, una zona que calificó como estratégica para la seguridad nacional.

"Ya tenemos 54.5 kilómetros listos y en los próximos días se van a adicionar los próximos 13 kilómetros. Ya iniciamos la construcción de 14 kilómetros más para completar el tramo de Jimaní", indicó.

La ampliación en Jimaní fue iniciada oficialmente el pasado 5 de septiembre y comprende, según el proyecto anunciado entonces, 14.5 kilómetros correspondientes a la segunda etapa de la verja en esa demarcación.

La infraestructura contempla seis torres de vigilancia, 35 alcantarillas, una altura de 13 pies y caminos de patrullaje a ambos lados de la estructura.

Tecnología para vigilar la frontera

El ministro también destacó que los tramos construidos están dotados de fibra óptica, cámaras inteligentes y sistemas de iluminación solar que permiten fortalecer la vigilancia.

Precisó que la red de fibra óptica está interconectada con el Ministerio de Defensa y el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia (C5i), desde donde se coordinan las operaciones de monitoreo.

"Todo lo que se ha construido de muro fronterizo está equipado con fibra óptica, intercomunicada con el Ministerio de Defensa y el C5i", explicó.

Añadió que las torres de control cuentan con cámaras inteligentes y que los tramos construidos están equipados con luminarias solares que, según afirmó, tienen una garantía de 20 años.

La vigilancia se complementa con drones autónomos y aeronaves de reconocimiento que realizan patrullajes diarios en las zonas fronterizas.

Una ampliación iniciada en 2025

La segunda etapa de la verja en Dajabón comenzó el 20 de junio de 2025, cuando el Gobierno anunció la construcción de unos 13 kilómetros desde el sector La Sal hasta Capotillo.

Durante una inspección realizada en septiembre de 2026, el Observatorio de Políticas Migratorias reportó que ese segmento presentaba un avance de aproximadamente el 70 % y que su terminación estaba prevista para diciembre.

El informe también identificó retrasos asociados a las lluvias y dificultades logísticas, además de constatar los trabajos de construcción de tres puentes en el corredor entre Montecristi y Capotillo.

Con la inauguración anunciada para diciembre y la continuación de los trabajos en Jimaní, el Gobierno busca ampliar la infraestructura de vigilancia y mejorar la movilidad de las unidades militares desplegadas en la frontera con Haití.