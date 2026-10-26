El Gobierno explica cómo tiene protegida la frontera

Captura de video mostrado por la Presidencia ( PRESIDENCIA )

Los organismos de seguridad del Estado explicaron este lunes cómo está protegida la frontera ante eventuales amenazas de las bandas criminales que operan en Haití, en medio de la tensión generada por el secuestro de cuatro técnicos militares salvadoreños y el envío de un contingente militar de ese país.

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, detalló durante LA Semanal con la Prensa, a solicitud del presidente Luis Abinader, los equipos instalados en la verja fronteriza y las medidas adoptadas para reforzar la seguridad en la carretera internacional. También expuso los mecanismos tecnológicos y de inteligencia utilizados para supervisar esa infraestructura.

Extienden la verja y refuerzan la presencia militar

En lo referente a la verja fronteriza, Fernández Onofre indicó que se ha cumplido el mandato presidencial de extender el muro y anunció que para diciembre está prevista la inauguración de 38 kilómetros adicionales, desde Manzanillo hasta Capotillo.

El ministro señaló que la obra incluye tres puentes construidos recientemente en Manzanillo, La Vigía y Don Miguel.

Asimismo, destacó el fortalecimiento del personal militar, con unos 11,000 soldados, y la incorporación de vehículos blindados y otros equipos para las labores de vigilancia y patrullaje.

El titular del Ministerio de Defensa (MIDE) dijo que parte de este proceso de reforzamiento comenzó tras el cierre de la frontera dispuesto el 15 de septiembre de 2023, a raíz del conflicto entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal en el río Masacre.

"A raíz del cierre de la frontera con el vecino país de Haití, y donde a partir de ese momento la frontera ya no es la misma ni la seguridad es la misma", expresó Fernández Onofre.

El ministro agregó que las Fuerzas Armadas han recibido más de 1,400 vehículos durante los últimos seis años, además de camiones, camionetas para patrullaje y equipos tecnológicos.

"Más vehículos, hemos recibido más de 1,400 vehículos, las Fuerzas Armadas, en estos seis años, señor presidente. Así como también más tecnología, más drones, drones de última generación, más camiones, más camionetas para patrullaje" Carlos Fernández Onofre Ministro de Defensa “

Las explicaciones del ministro respondieron a una pregunta del presidente Abinader sobre la preparación de la frontera ante un eventual escenario de mayor riesgo.

"Hemos dado la explicación de la situación en Haití, pero ¿cómo está preparada nuestra frontera para una seguridad especial?", planteó el mandatario.

Vigilancia con drones las 24 horas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-26-at-85702-pm-17faf9ad.jpeg Captura de video de LA Agenda Semanal. (PRESIDENCIA)

Fernández Onofre informó que las Fuerzas Armadas mantienen una vigilancia permanente de la frontera mediante drones autónomos de última tecnología, dirigidos desde el centro de mando C-5i, que permiten monitorear las actividades en la zona durante las 24 horas del día.

Explicó que estos sistemas operan en coordinación con las tropas terrestres del Ejército y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront). Según afirmó, las unidades han alcanzado una efectividad superior al 90 % en la detección de actividades ilícitas.

El ministro también indicó que las autoridades cuentan con distintos tipos de drones, incluidos equipos especializados para operaciones nocturnas y para su utilización en áreas más despejadas. Precisó que, además del C-5i, existe una instalación especializada para operar estos dispositivos.

El presidente Luis Abinader, por su parte, se refirió a las capacidades tecnológicas disponibles para proteger la frontera y explicó que el país dispone de equipos de distintas características para ampliar la vigilancia, incluso durante la noche.

Muro equipado con fibra óptica y cámaras inteligentes

El titular de Defensa detalló que los tramos construidos de la verja fronteriza cuentan con fibra óptica interconectada con el Ministerio de Defensa y el centro de mando C-5i.

Asimismo, explicó que las áreas edificadas están iluminadas con luminarias solares que, según indicó, tienen una garantía de 20 años. La infraestructura también dispone de cámaras inteligentes instaladas en las distintas torres de control ubicadas a lo largo de la verja perimetral.

Estos sistemas tecnológicos forman parte de los recursos utilizados por las autoridades para supervisar la zona fronteriza y apoyar las operaciones de las unidades militares desplegadas en el área.

Refuerzan la vigilancia aérea y marítima

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/whatsapp-image-2026-10-26-at-85742-pm-c6679271.jpeg Captura de LA Agenda Semanal. (PRESIDENCIA)

Fernández Onofre también destacó el fortalecimiento de la vigilancia marítima, con el despliegue de unidades navales para reforzar la seguridad en las costas norte y sur del país.

En el ámbito aéreo, informó que cuatro aviones Dulus realizan patrullajes durante las mañanas y las tardes para vigilar el espacio aéreo y la zona fronteriza.

Estas operaciones complementan los mecanismos terrestres y tecnológicos empleados por las Fuerzas Armadas para mantener la supervisión de la frontera y detectar posibles actividades ilícitas.

Nuevos puntos de control en la carretera internacional

El ministro informó, además, que las autoridades están reforzando la Carretera Internacional mediante la construcción de nuevos puntos de control en Pedro Santana, en la zona sur; Villanacaona, en el norte, y el puesto avanzado de Guayajayuco.

Fernández Onofre explicó que estas instalaciones buscan mantener el control y la presencia dominicana en esa vía fronteriza, como parte de las medidas dirigidas a fortalecer la seguridad en las comunidades y los tramos estratégicos de la zona.

Las medidas descritas por el ministro incluyen el aumento de personal y vehículos militares, la ampliación de la infraestructura fronteriza y el uso de tecnología para la vigilancia terrestre, aérea y marítima. Las autoridades presentaron estos recursos como parte de la preparación del país ante posibles amenazas vinculadas con la situación de seguridad en Haití.