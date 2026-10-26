Abinader advierte que no permitirá bandas haitianas a menos de 20 kilómetros de la frontera dominicana

El presidente Luis Abinader. ( CEDIDA POR PRESIDENCIA DE RD )

El presidente Luis Abinader advirtió este lunes que República Dominicana no permitirá que las bandas criminales que operan en Haití se establezcan a menos de 20 kilómetros de la frontera dominicana y aseguró que, de presentarse esa situación, el país actuaría en coordinación con las autoridades haitianas.

"Para nosotros la seguridad no empieza en nuestra frontera. La seguridad empieza unos 20 kilómetros a partir de la frontera hacia Haití", expresó el mandatario durante LA Agenda Semanal, en un intercambio con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre.

Abinader fue más categórico al advertir sobre la posibilidad de que los grupos armados se aproximen al territorio nacional.

"Nosotros no vamos a permitir responsablemente bandas a esa distancia porque eso es parte del nivel de seguridad. Actuaremos en coordinación con el Gobierno de Haití, pero nosotros no vamos a permitir esas bandas a menos de 20 kilómetros de la frontera", manifestó.

La declaración establece una posición preventiva del Gobierno dominicano frente a la expansión territorial de las organizaciones criminales haitianas, aunque el presidente no especificó qué acciones se ejecutarían si las pandillas llegan a situarse dentro de ese radio de seguridad ni los mecanismos de coordinación previstos con Haití.

Defensa asegura que las bandas no han avanzado hacia la frontera

Durante la presentación sobre la situación de seguridad en Haití, el ministro de Defensa aseguró que las principales organizaciones criminales mantienen sus posiciones en Puerto Príncipe y otras zonas del interior haitiano, sin que se haya detectado un desplazamiento de sus integrantes hacia los pasos fronterizos dominicanos.

Fernández Onofre explicó que las pandillas mantienen el control de amplias zonas de la capital haitiana y de rutas terrestres que conectan con las provincias fronterizas dominicanas.

Sin embargo, precisó que los grupos armados permanecen alejados de los puntos de entrada al territorio nacional.

"Desde que ha iniciado este proceso se han mantenido en su mismo lugar, no han avanzado hacia nuestras fronteras", sostuvo el ministro.

El funcionario identificó dos corredores de especial atención: la carretera nacional número 8, que conecta Jimaní con Puerto Príncipe, y la ruta 305, que comunica Elías Piña con localidades haitianas como Belladère, La Caoba y Mirebalais.

Aunque señaló que las pandillas ejercen control sobre tramos de esas vías, insistió en que no existen indicios de su presencia en los puntos fronterizos dominicanos.

Grupos de autodefensa frenan el avance de las pandillas

Uno de los elementos destacados por Abinader y Fernández Onofre fue la existencia de grupos de autodefensa integrados por habitantes de comunidades haitianas que buscan impedir la expansión de las organizaciones criminales hacia sus territorios.

El ministro indicó que estos grupos operan en localidades como Fonds-Parisien y Mirebalais, donde los residentes se han organizado para proteger sus comunidades y actividades comerciales.

Según explicó, al menos dos grupos de autodefensa se encuentran entre las posiciones de las pandillas más cercanas y la frontera dominicana.

Durante el intercambio, el presidente preguntó hasta dónde habían logrado avanzar las bandas en dirección a Elías Piña.

El ministro respondió que llegaron hasta La Caoba, pero fueron rechazadas por grupos de autodefensa locales.

"Fueron repelidos por las fuerzas de autodefensa", confirmó Abinader.

Ambos coincidieron en que las autoridades dominicanas mantienen un monitoreo constante de esos movimientos para anticipar cualquier amenaza.

Sin presencia de bandas en los pasos fronterizos

Fernández Onofre también aseguró que no se ha detectado presencia de las grandes organizaciones criminales haitianas en las zonas próximas a Dajabón, Pedernales y otros puntos de intercambio comercial.

Mencionó específicamente las localidades de Ouanaminthe (Juana Méndez), Anse-à-Pitres y Tilorí, donde, según los reportes manejados por las Fuerzas Armadas, no operan las pandillas que controlan buena parte de Puerto Príncipe.

El funcionario explicó que también existen organizaciones comunitarias de autodefensa que reaccionan ante posibles amenazas en esas localidades.

La información presentada por el Gobierno establece que, aunque las bandas continúan expandiendo su influencia sobre importantes corredores haitianos, todavía no se ha registrado una aproximación directa a los principales cruces fronterizos dominicanos.

Abinader insistió en que la vigilancia no debe limitarse al territorio nacional, sino extenderse al seguimiento de los movimientos de los grupos armados dentro de Haití, especialmente cuando se aproximen al radio de 20 kilómetros que el Gobierno considera esencial para su seguridad.