Abinader condecorará al excanciller Roberto Álvarez por su gestión al frente del Mirex

El exministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El presidente de la República, Luis Abinader, reconocerá al excanciller y embajador emérito Roberto Álvarez con la imposición de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en el grado de Gran Cruz, placa de plata.

Álvarez será condecorado por su destacada labor en el ejercicio de sus funciones como ministro de Relaciones Exteriores durante el período 2020-2026

El acto se celebrará este miércoles, a las 11:00 de la mañana, en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional.

Renuncia y sucesión

Roberto Álvarez renunció a sus funciones en agosto pasado. Actualmente, el cargo lo ocupa el canciller Víctor -Ito- Bisonó.

Álvarez estuvo al frente de la política exterior dominicana desde antes de que Abinader asumiera la Presidencia en su primer mandato. El 10 de julio de 2020, durante el periodo de transición, el entonces presidente electo anunció, mediante un mensaje publicado en Twitter, que lo designaría al frente de la Cancillería a partir del 16 de agosto de ese año, fecha en que comenzó su gestión gubernamental.

Miembro del Centro Stimson

Tras dejar el cargo de canciller, Álvarez fue elegido miembro del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Centro Stimson, una institución estadounidense dedicada a la investigación y el análisis de políticas públicas.

Desde esa posición, aportará su experiencia en diplomacia, derechos humanos y fortalecimiento institucional a los trabajos dirigidos a generar propuestas para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y abordar los principales desafíos políticos, económicos e institucionales de la región.

Trayectoria de Álvarez

Roberto Álvarez cuenta con más de cinco décadas de experiencia en diplomacia, derechos humanos y fortalecimiento institucional.

Fue representante permanente de República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Su trayectoria incluye trabajos relacionados con gobernanza democrática, seguridad regional y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.