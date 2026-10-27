Abinader descarta intervenir en Haití y fija una línea roja a las bandas armadas

El presidente Luis Abinader junto al canciller Víctor Bisonó; el alto mando militar Carlos Antonio Fernández Onofre, Jimmy Arias Grullón, José H. Rodríguez Coste y Enrique Armando Aguilera Trujillo; los directores de medios Aníbal de Castro, Nelson Rodríguez, Colombia Alcántara y Julio Martínez Pozo. ( CORTESÍA DE PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader dijo ayer que la República Dominicana no intervendrá militarmente en Haití, en apego a las normas de las Naciones Unidas, pero trazó una línea roja a las operaciones de las bandas haitianas: no permitirá que se aproximen a menos de 20 kilómetros de la frontera dominicana.

Acompañado del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y del canciller Víctor «Ito» Bisonó, explicó que el refuerzo fronterizo responde a posibles operaciones más intensas contra las pandillas, tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños, y no a un avance de esos grupos hacia el país.

El despliegue comprende dos batallones adicionales en la frontera sur, equipos pesados y artillería, que se suman a los aproximadamente 11,000 efectivos destinados a la seguridad fronteriza. El Gobierno mantiene en reserva las ubicaciones y otros detalles operativos.

Durante LA Agenda Semanal, Abinader informó que ha conversado dos veces con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, la última ayer por la mañana. Le ofreció cooperación y aseguró que lo recibiría y apoyaría si decide visitar la frontera dominico-haitiana.

Precisó que la asistencia dominicana a la Fuerza de Supresión de Pandillas incluye atención médica para sus integrantes heridos, recursos logísticos e inteligencia. Reiteró que nunca se contempló enviar personal dominicano a las operaciones en Haití.

Los cuatro salvadoreños desaparecidos

Los cuatro desaparecidos son aerotécnicos salvadoreños que integran esa fuerza. El 18 de octubre fueron emboscados cuando viajaban en un blindado por la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe. Bukele anunció una operación para localizarlos y reforzó el contingente de su país.

La fuerza multinacional recibió restos humanos que podrían corresponder a los desaparecidos, pero no ha confirmado su identidad. Bukele rechazó que pertenezcan a sus compatriotas.

Preguntado por el director fundador de Diario Libre, Aníbal de Castro, sobre si creía que permanecían vivos, Abinader evitó especular por respeto a las personas y sus familias. Confirmó que las propias autoridades haitianas desconocen su situación.

De Castro también cuestionó las razones del refuerzo dominicano cuando las bandas no han cruzado el límite señalado y las autoridades descartan una amenaza inmediata. Recordó que el mandatario había descrito la coyuntura como un posible momento decisivo contra las organizaciones criminales.

«¿Qué está ocurriendo que nosotros no sabemos y que debemos saber?», preguntó.

Abinader respondió que la desaparición ha provocado indignación entre los países participantes en la misión internacional, que consideran el ataque un desafío colectivo. Estimó que esa reacción podría impulsar acciones militares más enérgicas y justificó anticipar sus posibles consecuencias mediante una mayor protección fronteriza.

El mandatario sostuvo, sin embargo, que la República Dominicana ha atravesado momentos de mayor riesgo. Fernández Onofre aseguró que las principales bandas siguen concentradas fundamentalmente en Puerto Príncipe, donde estimó que controlan entre el 70 % y el 80 % del territorio. Según el seguimiento de inteligencia, permanecen alejadas de la frontera dominicana.

Más blindados Abinader destacó que las Fuerzas Armadas cuentan con más vehículos blindados, drones, recursos aéreos y navales, así como mejores capacidades de inteligencia y entrenamiento. Algunos medios disponibles, advirtió, no pueden divulgarse por seguridad. Al explicar su respaldo a Bukele, reveló que en 2022 movilizó fuerzas especiales hacia la frontera para rescatar al entonces consejero agrícola dominicano en Haití, Carlos Guillén Tatis, cuyos captores exigían 250,000 dólares. Relató que rechazó pagar y propuso al entonces primer ministro Ariel Henry una operación conjunta, condicionada a la autorización haitiana. Las autoridades habían localizado al diplomático y prepararon el rescate. Abinader dio un plazo de 24 horas para su liberación, que ocurrió antes de ejecutar la operación. También recordó sus gestiones ante Jovenel Moïse por dos dominicanos vinculados a una producción cinematográfica, secuestrados en 2021, y el caso de un conductor de autobús liberado cuando sus captores supieron que era dominicano. En el plano diplomático, defendió sus advertencias ante las Naciones Unidas desde el asesinato de Moïse, en julio de 2021. Recordó que en septiembre de aquel año alertó sobre la «somalización» de Haití: la fragmentación del territorio bajo el dominio de grupos criminales.

Mirex aclara que mensaje atribuido a Bukele es falso El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó ayer que es falsa una publicación difundida en redes sociales que atribuye al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, supuestas declaraciones contra el Gobierno y las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. La Cancillería dijo que el mandatario salvadoreño no realizó las declaraciones que se le atribuyen y que el contenido difundido hace referencia a una cuenta inexistente. El Mirex investiga el origen de la cuenta que difundió la información falsa y no descarta acciones judiciales contra los responsables, conforme a la ley vigente. El Salvador también lo desmienteEl Gobierno de El Salvador también desmintió oficialmente la información que circula en redes sociales. "La información contenida en dichos mensajes es completamente falsa, carece de fundamento y no refleja, de manera alguna, la posición de El Salvador ni la naturaleza de nuestra relación con la República Dominicana", establece textualmente la comunicación de la Cancillería salvadoreña.