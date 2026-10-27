Abinader inaugura Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles

El presidente de la República, Luis Abinader en la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles ( FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader dio apertura este martes a la Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), actividad que reúne a autoridades de defensa y seguridad de 19 naciones con el objetivo de fortalecer la cooperación regional en la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia de articular una respuesta conjunta mediante el intercambio de información, la coordinación de operaciones y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

"Si el crimen se organiza internacionalmente, la respuesta de los Estados no puede permanecer fragmentada nacionalmente", manifestó.

Cooperación y desarrollo

De acuerdo con una nota de prensa de Presidencia, el mandatario afirmó que la cooperación internacional debe sustentarse en la confianza mutua, el respeto a la soberanía y el ordenamiento jurídico de cada nación.

Asimismo, señaló que la seguridad requiere instituciones sólidas, justicia, educación y oportunidades económicas que permitan a los jóvenes construir un futuro alejado de la violencia y las redes criminales.

"La seguridad protege el desarrollo, pero el desarrollo también construye seguridad", expresó.

La Conferencia de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C) se celebra los días 26 y 27 de octubre en Santo Domingo, con el propósito de impulsar el intercambio de inteligencia y las operaciones conjuntas contra las organizaciones criminales.

Compromisos y evaluación

Abinader consideró que los encuentros anteriores de la coalición han permitido construir una visión compartida y exhortó a traducir los acuerdos en compromisos concretos, responsabilidades definidas y resultados verificables.

También favoreció el establecimiento de mecanismos de evaluación que permitan medir los avances y fortalecer la coordinación entre los países participantes.

El presidente reafirmó el compromiso de la República Dominicana con los esfuerzos regionales y agradeció al Comando Sur de Estados Unidos y a las delegaciones participantes por su contribución a la conferencia.

"Los criminales no deben encontrar en nuestra cooperación una oportunidad para escapar de la justicia, sino la certeza de que la justicia siempre los alcanzará", concluyó.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos; y el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, junto con autoridades de defensa y seguridad de las 19 naciones participantes.