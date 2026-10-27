Director de la FAO reconoce avances de República Dominicana tras salida del Mapa del Hambre

El director general de la FAO, Qu Dongyu, estrecha la mano del presidente Luis Abinader tras recibir la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, durante un acto celebrado en el Palacio Nacional, el 27 de octubre de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu calificó como un logro extraordinario la salida de República Dominicana del Mapa del Hambre.

Durante el acto de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, en el Palacio Nacional,el representante del organismo reconoció el liderazgo del presidente Luis Abinader, así como los esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado para alcanzar este resultado.

"Este logro les pertenece a las familias que ya no experimentan hambre y a todos los que lo hicieron posible: los gobiernos, los productores, la sociedad civil, el sector público, el sector privado y todos los socios trabajando juntos como un equipo", expresó.

El director general de la FAO sostuvo que la experiencia dominicana evidencia la importancia del compromiso político, la continuidad de las políticas públicas y la colaboración institucional para reducir la subalimentación.

"La experiencia de República Dominicana ha demostrado que el hambre se puede reducir con un enfoque y un compromiso político. La tecnología está ahí, pero sin el compromiso político no es suficiente", manifestó.

Asimismo, destacó la importancia de la innovación, la inversión y el desarrollo científico para incrementar la producción agrícola, mejorar el acceso a los alimentos y fortalecer la cooperación internacional.

Condecoraciones

El Gobierno dominicano condecoró este martes a Dongyu y al representante de la FAO en el país, Rodrigo Castañeda, en reconocimiento a sus trayectorias y contribuciones al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/27/27102026-presidencia-celebra-del-dia-mundial-de-la-alimentacion-luduis-tapia28-e1f5f58a.jpg El presidente Luis Abinader, junto al representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda (c), y el canciller Roberto Álvarez, durante la entrega de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de Gran Oficial, a Castañeda, en el Palacio Nacional, el 27 de octubre de 2026. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Mediante el Decreto 753-26, el jefe de Estado otorgó a Qu Dongyu la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, en reconocimiento a sus aportes al fortalecimiento de los sistemas alimentarios y a las iniciativas dirigidas a combatir el hambre a escala mundial.

Asimismo, a través del Decreto 731-26, Abinader distinguió a Rodrigo Castañeda con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de Gran Oficial, por sus contribuciones a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de la cooperación internacional.

Paliza destaca compromiso con la lucha contra el hambre

Durante el encuentro, el ministro de la Presidencia y presidente del Consejo Nacional para la Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan), José Ignacio Paliza, sostuvo que la lucha contra el hambre trasciende las diferencias políticas y representa un compromiso con la dignidad humana.

"Porque el hambre no es solamente la ausencia de alimentos. Es también la ausencia de oportunidades. Es una herida en la dignidad humana", expresó.

Paliza consideró que la reducción de la subalimentación debe constituir un punto de partida para continuar fortaleciendo las políticas públicas que garanticen el acceso de la población a una alimentación adecuada.

"Que el hito alcanzado de Hambre Cero no sea la meta, sino el inicio de un formidable recorrido", manifestó.