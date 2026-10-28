RD expresa solidaridad con España tras accidente ferroviario que deja al menos 68 muertos

Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, que han colisionado a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo), donde hay al menos 64 fallecidos. ( EFE )

El Gobierno dominicano expresó sus condolencias al pueblo español por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo, España, que ha dejado al menos 68 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, según el balance provisional de las autoridades de Castilla-La Mancha.

Hasta el momento, no se han identificado ciudadanos dominicanos entre las víctimas del accidente ferroviario, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que los consulados en Madrid y Sevilla se mantienen en contacto con las autoridades españolas y atentos al levantamiento oficial de información para verificar cualquier dato relacionado con los criollos.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente Luis Abinader manifestó su pesar por la tragedia y expresó su apoyo a las familias de las víctimas.

"Nos unimos al dolor de las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España, y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo español", escribió el mandatario en la red social X.

Asimismo, Abinader transmitió, en nombre del pueblo dominicano, sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas y deseó la recuperación de los heridos.

Nos unimos al dolor de las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España, y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo español. En nombre del pueblo y del Gobierno dominicano, hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias y deseamos una pronta y plena recuperación a todas las personas heridas. — Luis Abinader (@luisabinader) October 28, 2026

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España, y manifestó su solidaridad con el pueblo español.

"En nombre de la Cancillería dominicana y en el mío propio, expreso nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España. Nos solidarizamos con el pueblo español en este difícil momento y deseamos una pronta recuperación a todas las personas afectadas", expresó.

En nombre de la Cancillería dominicana y en el mío propio, expreso nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de la tragedia ferroviaria ocurrida en Toledo, España. Nos solidarizamos con el pueblo español en este difícil momento y deseamos una pronta recuperación a todas las personas afectadas. @EmbajadaESPenRD @MAECgob — Ito Bisonó (@itobisono) October 28, 2026

De su lado, la Embajada de la República Dominicana en España informó que, en coordinación con el Consulado General dominicano en Madrid, realiza las gestiones para determinar si hay ciudadanos dominicanos entre las personas afectadas por el accidente.

"En estos momentos de profundo dolor, expresa su solidaridad con el pueblo español y acompaña en el sentimiento a las familias que han perdido a sus seres queridos, con sus mejores deseos de pronta recuperación para las personas heridas", indicó la misión diplomática en un comunicado.

La embajada informó que, en coordinación con el Consulado General dominicano en Madrid, se mantiene atenta a la evolución de los acontecimientos y realiza las gestiones correspondientes para determinar si hay ciudadanos dominicanos entre los afectados.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro involucró a un tren de alta velocidad AVE, de la compañía estatal Renfe, y otro de la operadora privada Iryo, que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla.

De acuerdo con los primeros reportes, el tren de Renfe, que transportaba a 397 pasajeros, impactó por detrás al convoy de Iryo, en el que viajaban 147 pasajeros y que se encontraba detenido en la vía. La colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó parte de los trenes fuera de la vía, algunos de ellos caídos por un terraplén.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, elevó a 68 el número provisional de fallecidos. Entre las personas atendidas, 15 se encuentran en estado muy grave, mientras que otras 53 reciben atención hospitalaria por lesiones de distinta consideración.

Las autoridades advirtieron que el balance podría cambiar a medida que avancen las labores de rescate, debido a las dificultades para acceder a algunos de los vagones siniestrados.

Amplio operativo de emergencia

Tras el accidente, las autoridades españolas desplegaron equipos sanitarios, bomberos, fuerzas de seguridad y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para rescatar a los pasajeros, trasladar a los heridos y buscar posibles víctimas atrapadas.

El Gobierno de Castilla-La Mancha activó su plan territorial de emergencias y habilitó mecanismos de atención para familiares de las personas afectadas. Mientras tanto, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida por el siniestro.

Las causas del accidente continúan bajo investigación. Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar las posibles responsabilidades.