RD afirma que respeta límites fronterizos ante denuncia de que militares criollos cruzaron a Haití

El canciller Víctor -Ito- Bisonó en foto de archivo. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, afirmó este miércoles que la República Dominicana respeta plenamente los límites fronterizos con Haití, al referirse a las informaciones sobre presuntas incursiones militares dominicanas en territorio haitiano.

"República Dominicana respeta totalmente los límites fronterizos", expresó el canciller al ser consultado sobre las supuestas denuncias que serán abordadas en una reunión diplomática prevista para este jueves 29 de octubre en Puerto Príncipe.

Bisonó explicó que la zona fronteriza se caracteriza por una dinámica de convivencia entre ciudadanos de ambos países, por lo que consideró necesario conocer los detalles concretos de la situación antes de emitir mayores consideraciones.

El canciller se refirió al tema al ser abordado por la prensa durante el reconocimiento que hizo el presidente, Luis Abinader, al exministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en el Palacio Nacional.

Reunión este jueves

El funcionario informó que el embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel, fue convocado por la Cancillería haitiana para tratar el tema y que las autoridades dominicanas le indicaron que asista al encuentro y solicite las pruebas correspondientes. La reunión está prevista para este jueves.

"Que pida la prueba de lugar, que vea de qué se trata. Y lo vamos a discutir y ustedes lo van a saber", manifestó Bisonó, quien pidió esperar los resultados de la reunión para conocer los detalles del caso.

El encuentro se celebrará en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Haití, en Puerto Príncipe, donde ambas partes podrán tratar las informaciones sobre las supuestas incursiones y procurar aclarar lo ocurrido.

El canciller reiteró que, por el momento, no dispone de información específica adicional sobre los hechos denunciados y aseguró que las autoridades dominicanas informarán oportunamente sobre los resultados de las conversaciones diplomáticas.