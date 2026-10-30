Abinader inaugurará dos escuelas, una estancia infantil y otras obras este sábado en SPM

El presidente Luis Abinader durante la inauguración del puente sobre el río La Leonora, en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader agotará este sábado una agenda de actividades en la provincia San Pedro de Macorís, donde inaugurará dos centros educativos, una estancia infantil, un centro de formación técnico-profesional y un sistema contra incendios y de abastecimiento de agua en la zona franca.

La Presidencia informó que el mandatario también sostendrá un encuentro con jóvenes de distintas comunidades de la provincia, con el propósito de escuchar sus inquietudes y conocer sus aspiraciones y oportunidades de desarrollo.

La jornada empezará a las 11:00 de la mañana con la inauguración de la Escuela Básica Maestra Altagracia Hernández, ubicada en el batey Soco, que dispone de 11 aulas.

Posteriormente, Abinader encabezará la apertura de la Escuela Primaria Profesor César Agustín González, en Boca de Cumayasa, que cuenta con 15 aulas.

Según la información oficial, ambos planteles incorporarán un total de 26 aulas a la infraestructura educativa de estas comunidades.

Otras inauguraciones

Como parte de su agenda, el jefe de Estado también inaugurará el proyecto Santa Fe-Infotep, una infraestructura destinada a la formación técnico-profesional que dispone de 24 aulas para el desarrollo de programas de capacitación y preparación para el trabajo.

Asimismo, dejará en funcionamiento el Sistema contra Incendios y Abastecimiento de Agua de la Zona Franca de San Pedro de Macorís, una obra destinada a fortalecer la infraestructura operativa de ese parque industrial.

La agenda presidencial contempla, además, la inauguración de la Estancia Infantil Barrio Lindo, un centro destinado a ofrecer servicios de cuidado y atención a niños en la primera infancia.

Encuentro con jóvenes

El recorrido del mandatario concluirá con un encuentro con jóvenes de diferentes comunidades de San Pedro de Macorís, que se celebrará en el Museo del Pelotero Petromacorisano.

De acuerdo con la Presidencia, durante la actividad Abinader escuchará las inquietudes de los participantes e intercambiará impresiones sobre sus experiencias, aspiraciones y oportunidades de desarrollo.