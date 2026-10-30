El Gobierno entrega remozado Centro de Primer Nivel Las Cabuyas en La Vega

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, habla a los asistentes a la actividad. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes la entrega del remozado y equipado Centro de Primer Nivel (CPN) Las Cabuyas, en La Vega.

La intervención representó una inversión total de 13,561,712.84 millones de pesos, de los cuales 12,375,575.18 millones de pesos fueron destinados al remozamiento de la infraestructura y 1,186,137.66 pesos a equipamiento, refiere una comunicación de prensa.

Durante el acto, Peña destacó que la ampliación y mejora de los servicios públicos de salud forma parte de las prioridades del Gobierno del presidente Luis Abinader, con el propósito de acercar la atención médica a las comunidades.

"Esta es una manera concreta de proteger la vida, brindar tranquilidad a las familias y construir una sociedad con mayores oportunidades de bienestar para nuestra gente" Raquel Peña Vicepresidenta de la República “

Peña, quien coordina el Gabinete de Salud, señaló que el fortalecimiento de la red de atención primaria permite responder de manera más cercana a las necesidades de la población, independientemente del lugar donde resida, tal como es la visión del presidente Luis Abinader, de continuar fortaleciendo el sistema público de salud.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/whatsapp-image-2026-10-30-at-45643-pm-1-69af7e9b.jpeg Centro de Primer Nivel de Las Cabuyas, en La Vega. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.)

Servicios de salud que se ofrecen

El centro dispone ahora de dos consultorios polivalentes, área de vacunación, servicio de urgencias, farmacia y un espacio destinado a la consulta de tuberculosis, además de sala de espera y baños remozados.

El documento de prensa señala que estas mejoras permiten ofrecer atención en instalaciones adecuadas y fortalecer los servicios de prevención y seguimiento médico disponibles para los residentes de Las Cabuyas.

De su lado, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que las inversiones en infraestructura deben estar acompañadas de una atención cercana y respetuosa hacia los pacientes.

"Estamos convencidos de que la salud debe brindarse con calidad, pero también con sensibilidad. Porque detrás de cada consulta hay una persona, detrás de cada diagnóstico hay una familia y detrás de cada servicio que ofrecemos existe la responsabilidad de tratar a nuestros pacientes con respeto, empatía y humanidad", expresó.

Landrón reconoció además la dedicación del personal médico y de enfermería, cuyo trabajo permite que los servicios de salud lleguen a las comunidades.

"Quiero aprovechar esta ocasión para reconocer la entrega y dedicación de los médicos, enfermeras y de todo el personal de salud que, con su trabajo diario, hacen posible que estos servicios lleguen a nuestra gente. Ustedes son una pieza fundamental para que cada inversión se traduzca en bienestar y mejores oportunidades de salud para la población", resaltó.

El funcionario exhortó a los residentes a aprovechar los servicios del centro, especialmente las consultas preventivas y el seguimiento médico, para que la infraestructura entregada contribuya al bienestar de las familias.