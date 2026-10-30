Conozca a Sahiana Quezada , la nueva gobernadora de la provincia de Azua

La abogada Sahiana Quezada Meló es la nueva embajadora de Azua. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader designó a Sahiana Licelot Quezada Meló como gobernadora civil de la provincia de Azua, mediante el decreto número 775-26 de fecha 29 de octubre del 2026.

Quezada Meló es abogada, oriunda de Azua de Compostela, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde obtuvo la licenciatura en Derecho en 2009. Además, posee una maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), obtenida en 2016.

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito jurídico, con especialización en litigios, seguros, responsabilidad civil, derecho bancario y cumplimiento regulatorio.

Según una nota de prensa de la Presidencia, su trayectoria abarca los sectores público y privado, con responsabilidades vinculadas a la asesoría legal, la gestión de riesgos y el fortalecimiento de los controles institucionales.

En 2020 participó como precandidata a diputada por la provincia de Azua en la convención interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en un proceso que, según su reseña profesional, estuvo orientado a respaldar la participación política de las mujeres y el cumplimiento de la cuota femenina en la boleta electoral.

En cuanto a su formación complementaria, cuenta con capacitación en prevención de lavado de activos en el sector asegurador, gestión de riesgo operacional, derecho administrativo, regulación bancaria y gestión de seguros. En 2024 obtuvo formación y certificación vinculada a la norma internacional ISO 37301:2021, sobre sistemas de gestión del cumplimiento.

Con esta disposición, Quezada Meló asume la representación del Poder Ejecutivo en la provincia de Azua, en sustitución de María Minerva Navarro. La Presidencia no explicó el motivo de la remoción de Navarro.