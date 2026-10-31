Gobierno entrega Infotep en San Pedro de Macorís con inversión superior a RD$140 millones

Nuevo Infotep de San Pedro de Macorís, inaugurado el 31 de octubre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El Gobierno entregó este sábado una nueva sucursal del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) en San Pedro de Macorís, construido con una inversión superior a los 140 millones de pesos.

La infraestructura, ubicada en la calle Eduardo Mañón, del sector Santa Fe, cuenta con 14 talleres equipados para impartir formación en áreas como soldadura, electrónica, mecánica industrial y gastronomía.

El centro tiene capacidad para formar hasta 460 participantes de manera simultánea en cada tanda y atender a unos 3,800 al año. El objetivo de la obra es ampliar las oportunidades de capacitación para jóvenes y trabajadores de la provincia y otras comunidades de la región Este.

La oferta académica del centro comprende más de 20 ocupaciones, entre ellas confección industrial, joyería, informática, diseño gráfico, impresión y sublimación digital, electricidad, electrónica, refrigeración, soldadura, mecánica industrial, mecánica diésel, mecánica automotriz y energía renovable.

Además, se impartirán capacitaciones en seguridad eléctrica, lectura e interpretación de planos eléctricos, mantenimiento básico de equipos de refrigeración, electricidad industrial y programas de oficina. La programación incluirá jornadas durante los fines de semana para facilitar la participación de trabajadores de las zonas francas.

Abinader destaca impacto de la formación técnica

Durante el acto de inauguración, el presidente Luis Abinader afirmó que la nueva instalación forma parte de la estrategia de desarrollo de la República Dominicana y permitirá fortalecer la preparación de trabajadores para distintos sectores productivos.

"En una provincia que tiene la segunda zona franca del país, no tener un Infotep era un sinsentido", subrayó el mandatario, quien sostuvo que la educación técnica es indispensable para superar las limitaciones del subdesarrollo y ampliar las oportunidades laborales y salariales.

Abinader explicó que el centro contribuirá al crecimiento de las zonas francas existentes y facilitará la instalación de industrias de mayor valor agregado, como las dedicadas al ensamblaje de dispositivos médicos y equipos electrónicos, mediante la disponibilidad de personal capacitado.

Asimismo, recordó que la educación constituye un proceso continuo que comienza en la primera infancia y se extiende hasta los niveles universitario y técnico, en el que el Infotep desempeña una función importante.

El jefe de Estado señaló que, desde 2020, la red de centros de formación técnica ha experimentado una expansión, al pasar de ocho instalaciones a una cantidad casi diez veces mayor.

Indicó que la construcción de esta infraestructura respondía a una demanda planteada desde hacía años por empresarios, diputados, senadores y representantes de distintos sectores productivos de San Pedro de Macorís.

Gobierno promueve alianzas con las zonas francas

El mandatario invitó a los empresarios de zonas francas a establecer alianzas público-privadas directamente con el Infotep para desarrollar programas de capacitación ajustados a las necesidades de las industrias.

También informó que, durante sus primeras tres semanas de operación, el centro registró 176 estudiantes inscritos y manifestó su confianza en que la matrícula continuará aumentando.

"Hoy San Pedro de Macorís tiene el instituto bien equipado que necesitaba desde hace mucho tiempo", afirmó el presidente.

Centro ofrecerá formación en más de 20 ocupaciones

La directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, explicó que la construcción y puesta en funcionamiento de la instalación responde a una iniciativa del presidente Luis Abinader para acercar la formación técnico-profesional a las comunidades de San Pedro de Macorís.

Indicó que el propósito es ampliar las oportunidades de empleo y facilitar que las empresas, especialmente las ubicadas en las zonas francas, cuenten con trabajadores capacitados.

"Esta iniciativa se articula con los cinco pilares de la gestión gubernamental, el desarrollo institucional, el desarrollo social, el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la transformación digital, al promover la formación del capital humano como un instrumento para mejorar la calidad de vida, impulsar la productividad y generar nuevas oportunidades de desarrollo", afirmó.

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