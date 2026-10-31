El municipio de Nigua, en la provincia San Cristóbal, recibió este sábado un nuevo autobús para facilitar el traslado de estudiantes universitarios hacia sus centros de estudios, como parte del programa de Transporte Universitario (Turno), impulsado por el Gobierno a través del Ministerio de la Juventud.

La unidad, modelo 2027, fue entregada por el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, a la Asociación de Estudiantes Universitarios de Nigua (Aseuni). El vehículo cuenta con matrícula, placa, marbete y seguro de cobertura completa pagado, por lo que fue recibido con la documentación necesaria para circular.

Durante el acto, el ministro explicó que, con esta entrega, el programa se acerca a las 90 unidades distribuidas en el país y que la provincia San Cristóbal contará con 10 autobuses.

Indicó que la iniciativa busca facilitar el acceso de los jóvenes a las universidades mediante un servicio de transporte que mejore su movilidad.

"Turno es una propuesta que ha buscado el presidente Luis Abinader de acercar a los jóvenes a las universidades, buscando las unidades de autobuses totalmente nuevas", expresó Valdez, quien destacó la cantidad de estudiantes universitarios del municipio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/whatsapp-image-2026-10-31-at-12250-pm-6-69775108.jpeg Nuevo autobús entregado a la Asociación de Estudiantes Universitarios de Nigua para facilitar el transporte de los jóvenes hacia sus centros de estudios. (MARIELA LORENZO/ DIARIO LIBRE)

Más rutas para los estudiantes

El alcalde de Nigua, Jorge Carela, agradeció al presidente Luis Abinader y al ministro Carlos Valdez por la entrega del autobús. Señaló que la nueva unidad representa un alivio económico para los jóvenes de escasos recursos que enfrentan dificultades para trasladarse a las universidades.

Carela explicó que el municipio ya disponía de un autobús, pero este se encontraba en malas condiciones y está siendo reparado. Con la nueva entrega, la localidad contará con dos unidades para cubrir más rutas y sectores.

"Esto crea un gran impacto y un gran apoyo económico a todos esos jóvenes de escasos recursos que no tienen cómo trasladarse a las universidades", manifestó el alcalde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/whatsapp-image-2026-10-31-at-12245-pm-2-28ab416e.jpeg El senador Gustavo Lara y la gobernadora Pura Casilla ingresan al autobús entregado a los estudiantes universitarios de Nigua. (MARIELA LORENZO/ DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/31/whatsapp-image-2026-10-31-at-12248-pm-1ef760a4.jpeg El ministro de la Juventud, Carlos Valdez, entrega la placa y demás documentos del nuevo autobús al presidente de la la Asociación de Estudiantes Universitarios de Nigua, Luis Pujols. (MARIELA LORENZO/ DIARIO LIBRE) ‹ >

El presidente de Aseuni, Luis Pujols, expresó su satisfacción por recibir el vehículo y afirmó que representa un avance para que los estudiantes del municipio puedan trasladarse a sus universidades con mayor comodidad y seguridad, además de reducir sus gastos de transporte.

En la actividad participaron el senador por San Cristóbal, Gustavo Lara, y la gobernadora provincial, Pura Casilla, quienes destacaron los beneficios que tendrá la entrega del autobús para los estudiantes y sus familias.

Ambos exhortaron a los jóvenes a cuidar la unidad y aprovechar este recurso para facilitar sus traslados a las universidades.