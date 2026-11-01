Luis Abinader inaugura nuevo centro de atención a la infancia en San Pedro de Macorís

En el centro, el presidente Luis Abinader al inaugurar el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en San Pedro de Macorís. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader inauguró ayer, sábado, un Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en San Pedro de Macorís, que beneficiará a 250 niños de esa provincia.

El centro forma parte del programa de expansión de los servicios dirigidos a niños de 0 a 5 años. Beneficiará a infantes de los sectores Barrio Lindo, Juan Pablo Duarte, Villa Maranatha, Barrio Restauración y Villa Progreso II, señala una nota de prensa compartida por la Presidencia.

Dice que la obra fue construida por la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE), del Ministerio de Educación, con una inversión de 71.2 millones de pesos.

Indica que además de los Caipi en la provincia, la institución tiene otros 13 centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI), para sumar 22 los centros que tienen una capacidad instalada para recibir a 6,659 niños y niñas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/01/whatsapp-image-2026-10-31-at-42653-pm-e076bc8d.jpeg El presidente Luis Abinader interactúa con un bebé del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) en San Pedro de Macorís. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.)

Beneficio a la comunidad

La directora ejecutiva del Inaipi, Xiomara Guante, manifestó que con la puesta en funcionamiento de este centro, suman nueve los Caipi abiertos en la provincia de San Pedro Macorís, cinco de estos son Caipi N, que son las infraestructuras nuevas inauguras; dos Caipi Comunitarios o Caipi C, que son centros en espacios más pequeños que acogen entre 50 y 120 infantes y dos Caipi SS, que son aquellos centros que antes pertenecían a la Seguridad Social.

Sostuvo que en cada Caipi se implementa el modelo que impulsa el Inaipi, el cual incluye estimulación temprana, educación inicial, salud y nutrición; acompañamiento en la atención a las necesidades educativas especiales y condiciones de discapacidad; protección contra la violencia; acompañamiento en el registro de nacimiento; así como fortalecimiento de las familias y las comunidades.

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