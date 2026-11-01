Con inversión de RD$ 29 millones, David Collado entrega renovado parque Anacaona en Constanza

El ministro de Turismo, David Collado en el acto inauguración. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINISTERIO DE TURISMO )

El ministro de Turismo, David Collado, entregó este domingo el remozado parque Anacaona, obra que devuelve el orden, verdor y esparcimiento a este simbólico espacio cultural de este turístico municipio de la provincia La Vega.

La obra contó con una inversión de 29,295,758 millones de pesos, según una nota de prensa del Ministerio de Turismo, que informó que la institución continúa ejecutando su plan de rescate y mejora de los espacios públicos en comunidades y zonas costeras con potencial turístico.

El ministro Collado dijo que la obra responde a un viejo reclamo de sus residentes de este ecoturístico municipio, además de que será un importante atractivo para visitantes locales y extranjeros.

"Aquí estamos atendiendo un viejo reclamo de comunidad, al entregar este renovado parque cargado de historia y simbolismo para los residentes de Constanza", manifestó Collado en el acto inauguración donde estuvo acompañado de las autoridades provinciales y municipales.

El funcionario aseguró que continuará invirtiendo en Constanza para fortalecer el desarrollo de este "impresionante destino ecoturístico".

Expresó que en su gestión se han invertido más de 963 millones en los municipios de Constanza y Jarabacoa.

Remozamiento del parque

El documento destaca que la intervención se llevó a cabo en un área total de aproximadamente 5,039 metros cuadrados, donde se ejecutaron distintas fases en el proyecto.

Dentro de este espacio, 1,140 metros cuadrados son de aceras, 1,776 de piso de tabletas, 80 metros cuadrados de piso de madera, 650 metro cuadrados de piedras de la zona de jardineras y 260 metros cuadrados de escalinatas.

Se contemplaron en el mismo, glorieta central con piso de madera y reforzamiento de estructura; áreas de bancos de hormigón, caminos interiores en tabletas, paisajismo, rampas para discapacitados, barandas de apoyo en rampas y escaleras.

Además, aceras y contenes, iluminación, mobiliario urbano, señaléticas de acceso, zafacones y espejos de agua.

Otras intervenciones, realizadas en el proyecto, consisten, dentro del remozamiento en la glorieta, en el refuerzo de las columnas, desmonte y construcción completa del techo de madera.

Por igual, señala que se llevaron a cabo trabajos de limpieza y poda de árboles, movilización de verja perimetral e instalación de bomba sumergible existente.

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