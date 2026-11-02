Abinader suspende LA Agenda Semanal y viajará a España para participar en Cumbre Iberoamericana

El presidente Luis Abinader durante una de las ediciones de la ya tradicional LA Agenda Semanal. ( CORTESÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader suspendió este lunes la edición de LA Agenda Semanal, luego de encabezar la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en la que fueron anunciados los seis nuevos jueces que ocuparán las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La suspensión también responde a los compromisos internacionales del mandatario. El encuentro estaba previsto para las 3:00 p. m., pero la decisión de cancelarlo fue comunicada poco antes de su inicio.

El presidente viajará este lunes a Madrid, España, donde participará en la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre.

Durante su estadía en territorio español, Abinader además desarrollará una agenda que incluye reuniones con representantes de organismos internacionales, encuentros empresariales y actividades relacionadas con la promoción de República Dominicana.

Agenda en España

Las actividades oficiales del mandatario comenzarán este martes 3 de noviembre con una visita, a las 4:00 de la tarde, a la sede de la empresa aeronáutica Airbus, ubicada en Getafe.

Posteriormente, a las 6:00 de la tarde, encabezará la entrega especial del reconocimiento Dominicano Destacado en el Exterior "INDEX Somos Todos", en el Cine Capitol.

Para el miércoles 4, el presidente tiene programada una reunión bilateral, a las 12:00 del mediodía, con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Ese mismo día, a las 3:00 p.m., participará en el Encuentro Empresarial Iberoamericano, en el marco del Encuentro Empresarial, que tendrá lugar en la Plaza de Las Ventas.

En ese mismo escenario, para las 4:15 de la tarde, asistirá a la entrega del compromiso del sector privado, luego a la entrega del Premio Iberoamericano de Calidad y posteriormente al traspaso de la presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB).

En tanto, a las 6:30 p.m., el mandatario tiene previsto acudir a la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana, en el Teatro Real, y a una cena ofrecida a los jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio Real de Madrid.

Reuniones bilaterales y encuentros empresariales

El jueves 5 de noviembre, además de participar en la jornada central de la Cumbre Iberoamericana, Abinader sostendrá una reunión bilateral con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, a las 10:30 de la mañana, en la Galería de las Colecciones Reales.

A las 4:45 de la tarde se reunirá con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La agenda de esa jornada concluirá con una cena ofrecida por Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas (WJA), a las 8:00 de la noche.

Para el viernes 6, el gobernante tiene previsto encabezar, a las 11:00 de la mañana, la ceremonia de imposición de una condecoración a Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia de España, en la residencia oficial del embajador dominicano.

Posteriormente, a las 12:30 del mediodía, visitará la nueva sede de ONU Turismo, donde se reunirá con su secretaria general, Shaikha Alnuwais, y realizará un recorrido por las instalaciones.

A las 2:00 de la tarde sostendrá un encuentro con Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero, seguido de un almuerzo privado.

La agenda concluirá a las 4:00 de la tarde con su participación en la inauguración de la feria inmobiliaria "Más Cerca de Casa", organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), en el hotel Meliá Castilla.

El regreso del presidente Abinader a República Dominicana está previsto para el viernes 6 de noviembre.