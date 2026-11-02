Justiniano Montero, un juez de carrera, es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia

Justiniano Montero Montero es el presidente de la Suprema Corte Justicia. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA. )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) eligió este lunes a Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), durante una sesión encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional.

Montero sustituye a Luis Henry Molina, quien había comunicado su decisión de no optar por otro período al frente del alto tribunal.

La elección se produce casi dos meses después de que el propio Consejo Nacional de la Magistratura ratificara a Montero como juez de la Suprema Corte para un nuevo período de siete años, el pasado 8 de septiembre.

Hasta su designación, el magistrado presidía la Primera Sala de la Suprema Corte, especializada en asuntos civiles y comerciales.

El nuevo presidente llegó al máximo tribunal en abril de 2019, luego de desarrollar una carrera judicial que comenzó en diciembre de 1998, cuando fue designado juez de paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional.

Una trayectoria de más de dos décadas

Justiniano Montero es oriundo de El Cercado, provincia San Juan, y se graduó de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1989.

Antes de ingresar al Poder Judicial, ejerció la abogacía privada entre 1990 y 1998.

Posteriormente, ocupó posiciones en juzgados de primera instancia y cortes de apelación del Distrito Nacional y Santo Domingo.

Entre enero de 2014 y abril de 2018 se desempeñó como director general interino de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial.

También cuenta con maestrías en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, por la Universidad del País Vasco, y en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Además de sus funciones jurisdiccionales, ha ejercido la docencia universitaria y representa a República Dominicana ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial.