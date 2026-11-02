Estos son los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia

El Consejo Nacional de la Magistratura eligió los miembros a unanimidad. ( ARCHIVO )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) escogió este lunes a los seis nuevos jueces que ocuparán las vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). De igual forma, el órgano seleccionó al magistrado Justiniano Montero Montero como presidente del alto tribunal.

Luego de un proceso de evaluación, el CNM designó a los magistrados Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo.

Cinco de los nuevos integrantes proceden de la carrera judicial, mientras que De la Rocha Camilo llega desde el ejercicio privado de la abogacía y la docencia universitaria.

Asimismo, el Consejo escogió a Diomede Ydelfo Villalona Guerrero como primer sustituto del presidente de la Suprema Corte y a Arelis Socorro Ricourt Gómez como segunda sustituta.

Las designaciones fueron aprobadas por unanimidad, según informó la secretaria del CNM, Nancy Salcedo, al término de la sexta sesión ordinaria del organismo.

Los nuevos magistrados serán juramentados el martes 10 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio Nacional. Ese mismo día tomarán posesión de sus cargos en la Suprema Corte de Justicia, a las 11:00 de la mañana.

La elección se produjo siete meses después de que 11 jueces de la SCJ finalizaran su mandato constitucional el pasado 3 de abril.

Durante cuatro jornadas de entrevistas públicas celebradas entre el 5 y el 9 de octubre, el CNM evaluó a 83 de los 88 candidatos preseleccionados para ocupar estos puestos. En el proceso, cinco postulantes declinaron participar.

En las evaluaciones, los aspirantes respondieron preguntas sobre su trayectoria profesional, independencia judicial, funcionamiento de los tribunales, reformas legales y propuestas para fortalecer el sistema de justicia.

¿Quiénes son los magistrados seleccionados?

Julio César Emilio Canó Alfau

Canó Alfau cuenta con más de 41 años de trayectoria en el Poder Judicial. Ingresó el 12 de enero de 1985 como juez de paz de la Tercera Circunscripción de Santiago.

Posteriormente fue juez de instrucción y presidente de la Sexta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Desde mayo de 2012 presidía la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Es doctor en Derecho por la Universidad Central del Este, donde se graduó en 1984, y tiene una especialidad en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en materia penal. En 2023 recibió un reconocimiento de Participación Ciudadana por su integridad y lucha contra la corrupción.

Antonia Josefina Grullón Blandino

Grullón Blandino es una magistrada especializada en derecho de familia, niñez y adolescencia, con más de 27 años de carrera judicial.

Ingresó al Poder Judicial en mayo de 1999 y, antes de su designación en la Suprema Corte, ejercía como jueza de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde se graduó en 1983, y tiene una especialidad en Derecho Judicial.

Antes de convertirse en jueza, trabajó en el sector privado y ocupó responsabilidades jurídicas en el Consejo Nacional para la Niñez (Conani).

Desde 2008 ha desempeñado funciones como jueza de enlace de la Red Internacional de Jueces de La Haya, relacionada con la cooperación judicial internacional y la protección de menores.

Amauri Antonio Pimentel Fabián

Nacido en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Pimentel Fabián ingresó al Poder Judicial en junio de 1998.

Hasta su selección presidía la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, posición que ocupaba desde mayo de 2012.

Anteriormente fue juez y primer sustituto de presidente de ese mismo tribunal.

Se graduó de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1985 y cuenta con una especialidad en Derecho Judicial de la Escuela Nacional de la Judicatura.

También ejerció la docencia en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), donde impartió asignaturas de derecho entre 1989 y 1996.

Su ejercicio judicial se ha concentrado principalmente en el ámbito penal.

Arelis Socorro Ricourt Gómez

Ricourt Gómez tiene casi 35 años de servicio en el Poder Judicial. Ingresó en noviembre de 1991 y desde junio de 1998 presidía la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de La Vega.

Desde 2020 también ejercía como jueza coordinadora de ese departamento judicial.

Es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde también obtuvo una maestría en Derecho de las Obligaciones.

Cuenta además con estudios de derecho comparado e internacional en la Universidad de Saboya, Francia.

Ha participado en la formación de jueces y fue directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica del Cibao entre 2014 y 2017.

Con su designación como segunda sustituta de la presidencia de la Suprema Corte, ocupará una de las principales posiciones de dirección del Poder Judicial.

Diomede Ydelfo Villalona Guerrero

Villalona Guerrero, nacido en Baní en 1966, ingresó al Poder Judicial en febrero de 1996.

Antes de ser seleccionado para la Suprema Corte ejercía como presidente del Tribunal Superior Administrativo (TSA), órgano encargado de conocer determinados conflictos entre los ciudadanos y la Administración pública.

Su trayectoria incluye funciones como registrador de títulos, juez de paz, juez de instrucción y juez de primera instancia en la provincia Peravia.

Desde 2012 formaba parte del Tribunal Superior Administrativo, donde llegó a presidir distintas salas y ejerció de manera interina la presidencia del tribunal entre 2018 y 2021.

Es licenciado en Derecho por la Universidad APEC, con maestrías en Derecho Constitucional, Jurisdicción Constitucional y Derecho Administrativo.

También es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura.

El CNM lo designó como primer sustituto del nuevo presidente de la Suprema Corte.

Ylona María de la Rocha Camilo

De la Rocha Camilo es abogada, académica y especialista en derecho privado. A diferencia de los otros cinco seleccionados, procede del ejercicio privado de la profesión.

Nació en Santiago en 1971 y obtuvo su licenciatura en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en 1993.

Cuenta con maestrías en Derecho Empresarial y Legislación Económica y en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios.

En 2022 obtuvo un doctorado en Derecho por la PUCMM, en convenio con la Universidad Externado de Colombia.

Desde 1993 ejerce la abogacía a través de la oficina De la Rocha y Asociados.

Es profesora de la PUCMM desde 2003 y dirigió su Escuela de Derecho entre 2012 y 2018.

También pertenece a la lista de árbitros de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago desde 2006.

Su trayectoria profesional comprende litigios civiles, inmobiliarios, familiares y corporativos, además de la docencia y la investigación jurídica.

Justiniano Montero, nuevo presidente de la Suprema

Montero Montero cuenta con más de 27 años de trayectoria en el Poder Judicial, al que ingresó en diciembre de 1998 como juez de paz de la Segunda Circunscripción del Distrito Nacional.

Es oriundo de El Cercado, provincia San Juan, y se graduó de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1989.

Antes de ser designado juez de la Suprema Corte, en abril de 2019, ocupó posiciones en tribunales civiles y comerciales y fue director general interino de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial entre 2014 y 2018.

Desde diciembre de 2025 presidía la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, especializada en materia civil y comercial.

Tiene maestrías en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, por la Universidad del País Vasco, y en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, por la Universidad de Castilla-La Mancha.

El pasado 8 de septiembre, el CNM lo ratificó como juez de la Suprema Corte por otros siete años.