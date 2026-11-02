Canciller Ito Bisonó viajará a España para fortalecer relaciones económicas y de cooperación

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó. ( CEDIDA POR EL MIREX )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor (Ito) Bisonó, desarrollará del 3 al 6 de noviembre una agenda de trabajo en Madrid, España, con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y de cooperación entre ambos países, promover nuevas oportunidades de inversión y ampliar la participación dominicana en los espacios de diálogo iberoamericanos, conforme a la cartera.

Una nota de prensa del Mirex indica que el canciller acompañará al presidente Luis Abinader en las actividades oficiales de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, previstas para los días 4 y 5 de noviembre.

Durante su visita, Bisonó también participará en encuentros empresariales y reuniones bilaterales con mandatarios y representantes de organismos internacionales.

Semana Dominicana en España

Asimismo, estará presente en la apertura de la Semana Dominicana en España, una iniciativa que reúne a representantes de los sectores público y privado para promover el intercambio comercial, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades de negocios entre ambas naciones.

Conforme al documento de prensa, esta actividad busca aprovechar los vínculos económicos, históricos y culturales que mantienen República Dominicana y España.

Participación en encuentros internacionales

Como parte de su agenda, el funcionario participará en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la XXX Cumbre Iberoamericana y en el diálogo con los Observadores Asociados y Consultivos de la Conferencia Iberoamericana.

Estos encuentros estarán enfocados en fortalecer la concertación política y promover iniciativas de cooperación en áreas como la movilidad académica, la protección social, la transformación digital y la reducción del riesgo de desastres.

La agenda también contempla la participación de Bisonó, junto al presidente Abinader, en una entrega especial del reconocimiento "INDEX Somos Todos", dirigido a dominicanos destacados en el exterior.

Además, el canciller tiene previsto visitar la nueva sede de ONU Turismo en Madrid.

De acuerdo con el Mirex, la visita forma parte de los esfuerzos del Gobierno dominicano para impulsar una diplomacia económica orientada a atraer inversiones, ampliar los mercados para los productos nacionales y establecer alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo del país.