Abinader reconoce a 12 dominicanos destacados en Europa por su trayectoria profesional

Celinés Toribio, viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior; Luis, Abinader, presidente de la República, y el canciller Víctor -Ito- Bisonó, entregan uno de los premios. ( CEDIDA POR PRENSA DEL PRESIDENTE )

El presidente Luis Abinader encabezó en madrid, España, la entrega del reconocimiento "INDEX Somos Todos", con el que fueron distinguidos 12 dominicanos residentes en España, Italia y Reino Unido por sus aportes profesionales, sociales y culturales, así como por contribuir a proyectar la imagen de la República Dominicana en el exterior.

La ceremonia se realizó en el Cine Capitol de Madrid, ciudad que concentra la mayor comunidad dominicana de Europa, y contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor "Ito" Bisonó, y la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio.

Durante el acto, Bisonó felicitó a los homenajeados por sus trayectorias y destacó su perseverancia, preparación y compromiso con sus respectivas comunidades.

El funcionario exhortó a los reconocidos a continuar siendo referentes de superación y excelencia, llevando con orgullo sus raíces dominicanas en los países donde residen.

Asimismo, resaltó las iniciativas impulsadas por el Gobierno para fortalecer los vínculos con los dominicanos en el exterior y acercar los servicios consulares a esa población.

"Cuenten con su Cancillería, cuenten con nuestras embajadas, cuenten con sus consulados y principalmente con el INDEX" Víctor -Ito- Bisonó Canciller “

De su lado, Celinés Toribio consideró que los conocimientos y aportes de los dominicanos en el extranjero forman parte del patrimonio colectivo del país.

Señaló que el prestigio internacional de la República Dominicana también se construye desde espacios como hospitales, universidades, empresas, escenarios culturales y organizaciones comunitarias.

Dominicanos reconocidos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/whatsapp-image-2026-11-03-at-45624-pm-7dfc8f11.jpeg Parte de la actividad. (CEDIDA POR PRENSA DEL PRESIDENTE)

En España fueron distinguidos Héctor Farías, director del Ballet Dominicano en Europa; Eslaysa Indira Reynoso García, odontóloga y emprendedora; Rosanel Amaro Rodríguez, médica neumóloga e investigadora; y Lissette Batista, gastroenteróloga que encabeza la iniciativa PREVENCOLON-RD, enfocada en la detección temprana del cáncer colorrectal.

También recibieron el reconocimiento Carlos Vinicio Rodríguez Jumelles, médico y coordinador de Urgencias Traumatológicas del Hospital Universitario de Torrejón; Carla F. Jovine Rijo, fundadora de las plataformas 3D Collective y School-ing; y Gricell Garrido Colón, empresaria y fundadora de Prevent Security Systems.

Por Italia fueron reconocidas Beatriz Acosta Acosta, conocida como "La Tía Yin", por su labor folclórica y cultural; Emely Natividad Balbi Méndez, economista y consultora empresarial; y Denny Méndez, actriz y presentadora que en 1996 se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ganar el certamen Miss Italia.

Mientras que por Reino Unido fueron homenajeados Laura Esther de la Cruz Rosario, especialista en Medicina Intensiva, y Mario Lenny Ramírez Ruiz, conocido artísticamente como "Viktor con K", por su trayectoria como artista y promotor cultural.

Personalidades presentes

En la actividad también estuvieron Tony Raful, embajador dominicano ante el Reino de España; Anabel Bueno, embajadora representante permanente ante ONU Turismo; José Marte Piantini, cónsul dominicano en Madrid, y Biviana Rivero, vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Reservas, entre otras personalidades.

El reconocimiento "INDEX Somos Todos" busca visibilizar las contribuciones de los dominicanos residentes en el extranjero y destacar su participación en el desarrollo profesional, cultural y social de las comunidades donde se encuentran.