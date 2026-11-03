Pacheco revela que hubo "divergencias" en el CNM para elegir a los jueces de la Suprema

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante la sesión del martes 3 de noviembre. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. )

Aunque el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) informó que escogió por unanimidad a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reveló este martes que durante el proceso de selección surgieron algunas divergencias entre sus integrantes.

"Tuvimos pequeñas divergencias, pero en lo fundamental pusimos el país por delante y pudimos consensuar la incorporación de los magistrados, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa", expresó Pacheco durante la sesión de la Cámara de Diputados celebrada en San Cristóbal.

El legislador, quien forma parte del CNM, reconoció que durante las deliberaciones se presentaron diferencias, aunque aseguró que estas no impidieron alcanzar un consenso para completar la integración del órgano judicial.

"Con las diferencias que siempre se pueden dar, pero logramos esto", agregó al referirse al proceso de selección.

Las declaraciones de Pacheco se producen un día después de que se informara que las designaciones fueron aprobadas por unanimidad.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados no especificó en qué consistieron las divergencias ni entre cuáles integrantes se produjeron.

Valoración de magistrados

El diputado de la Fuerza del Pueblo y también miembro del CNM, Tobías Crespo, valoró el trabajo realizado por el organismo, tanto en la selección de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia como en anteriores procesos de escogencia de integrantes del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Crespo felicitó a los magistrados ratificados y a los nuevos integrantes del tribunal, así como a su nuevo presidente, Justiniano Montero. Además, expresó su expectativa de que la elección contribuya a mejorar la administración de justicia.

Asimismo, manifestó su deseo de que el tribunal continúe avanzando en el cumplimiento de la Constitución, la imparcialidad y la transparencia, y que contribuya a reducir la mora judicial.

La elección

Los seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia son Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauris Antonio Pimentel Fabiano, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo.

Además, Justiniano Montero Montero fue escogido como presidente del máximo tribunal, mientras que Villalona Guerrero y Ricourt Gómez fueron designados primer sustituto y segunda sustituta de la presidencia, respectivamente.