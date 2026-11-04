El Gobierno anuncia el primer picazo de la Autopista del Ámbar en 15 días

El presidente Luis Abinader (i) saludando a Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF, durante encuentro bilateral en Madrid este 4 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

Dentro de 15 días se dará el primer picazo para iniciar la construcción de la autopista del Ámbar, cuya primera partida presupuestaria, de 5,780 millones de pesos, ya fue desembolsada con fondos del Gobierno.

El presidente Luis Abinader hizo el anuncio al iniciar sus actividades oficiales de este miércoles con un encuentro bilateral con Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe).

El encuentro cobra relevancia, considerando que la entidad financiera multilateral ha mostrado interés en respaldar la construcción de la obra, de acuerdo con una nota informativa de la Presidencia.

Preparación del terreno

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, informó que la preparación del terreno ya comenzó en Montellano, Puerto Plata. Destacó, además, que se obtuvieron las dos primeras licencias ambientales para el inicio de dos frentes en las rutas Puerto Plata-Santiago y Santiago-Puerto Plata.

La autopista del Ámbar es una obra esperada durante años que reducirá el tiempo de desplazamiento entre las provincias Santiago y Puerto Plata de más de una hora a unos 35 minutos. El proyecto se perfila como un impulsor del desarrollo de la región Norte, al facilitar el transporte de mercancías, dinamizar el turismo y atraer nuevas inversiones.

Con cerca de 35 kilómetros de longitud, el proyecto fue adjudicado por el Fideicomiso RD Vial al Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L. (integrado por Magna, Rizek Constructora, Ingeniería Estrella y Constructora Mar) por un monto de RD$28,800 millones.

Relación con el CAF

El CAF mantiene lazos con el país desde hace más de dos décadas y actualmente contribuye al impulso de iniciativas de desarrollo sostenible. En 2025, inauguró oficinas en Santo Domingo, lo que amplió su capacidad de apoyo a proyectos de desarrollo humano.

En su Estrategia de País 2024-2028, prioriza mejorar la calidad de vida mediante el fortalecimiento del sistema sanitario, la modernización educativa y la expansión de servicios esenciales.

De igual modo, apoya la dinamización de los sectores digital, energético, turístico, logístico y financiero, así como inversiones en seguridad hídrica, energías renovables, infraestructura resiliente y transición hacia una economía baja en carbono.

Paralelamente, CAF ha respaldado al sector privado mediante líneas de crédito con BANDEX, Banco BHD y BanReservas, enfocadas en mipymes, empresas lideradas por mujeres y sectores estratégicos como agroindustria, manufactura, energías renovables y turismo sostenible. República Dominicana se incorporó a CAF en 2004 y en 2021 incrementó su capital para convertirse en miembro pleno.

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