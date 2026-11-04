Los ministros de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezaron un recorrido por la frontera dominico-haitiana para supervisar las condiciones de seguridad y el funcionamiento de los principales pasos fronterizos, en medio de la prolongada crisis de inseguridad que atraviesa Haití.

La jornada incluyó visitas a Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, cuatro puntos estratégicos para el intercambio comercial y el tránsito autorizado de personas entre República Dominicana y Haití.

Durante las inspecciones, los funcionarios estuvieron acompañados por los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como por el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y el responsable de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (J-2).

De acuerdo con las informaciones oficiales, las autoridades constataron que las operaciones comerciales y las demás actividades habituales se desarrollan con normalidad, bajo la vigilancia de los organismos encargados de garantizar la seguridad fronteriza.

Seguridad sin paralizar el comercio

La presencia de los principales responsables de la seguridad nacional en estos puntos tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre las instituciones militares, evaluar las condiciones sobre el terreno y mantener la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Uno de los principales desafíos para las autoridades dominicanas es garantizar la vigilancia y protección del territorio nacional sin afectar el intercambio comercial del que dependen miles de familias a ambos lados de la frontera.

En Dajabón, donde el mercado binacional constituye una de las principales fuentes de ingresos para comerciantes, transportistas y trabajadores, la estabilidad de las operaciones fronterizas tiene una importancia que trasciende el ámbito militar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/04/whatsapp-image-2026-11-04-at-111618-am-2-2205a4e6.jpeg Altos mandos militares junto al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza (centro) durante la jornada de supervisión fronteriza. (FOTOGRAFÍA CEDIDA)

La situación de seguridad en Haití mantiene en alerta permanente a las autoridades dominicanas, especialmente por los posibles efectos que la violencia y la inestabilidad del vecino país pudieran tener sobre las comunidades fronterizas.

Un mensaje de respaldo a los soldados

Además de las inspecciones, uno de los momentos centrales del recorrido fue el encuentro del ministro Fernández Onofre con los militares desplegados en los distintos destacamentos fronterizos.

El alto oficial conversó con miembros de las tropas y les transmitió un mensaje de reconocimiento por el trabajo que realizan diariamente para proteger el territorio dominicano.

Durante su intervención, destacó la disciplina, el compromiso y la responsabilidad que deben caracterizar a los integrantes de las Fuerzas Armadas. También los exhortó a mantener una conducta profesional y firme en el cumplimiento de sus funciones.

Para los soldados destinados a comunidades alejadas, donde las jornadas de vigilancia forman parte de la rutina diaria, la visita representó un acercamiento directo con los principales mandos militares del país.

Fernández Onofre reiteró que el personal desplegado en la frontera cuenta con el respaldo de sus superiores y subrayó la importancia de preservar la cohesión y la moral de las unidades militares.

Vigilancia en puntos estratégicos

El recorrido también permitió a los funcionarios conocer de primera mano las condiciones en las que operan las unidades responsables de la vigilancia fronteriza y evaluar los mecanismos de coordinación entre los distintos organismos de seguridad.

Según las autoridades, estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener una supervisión constante de los pasos fronterizos y garantizar una respuesta oportuna ante posibles situaciones que comprometan la seguridad nacional.

La visita de ambos ministros y de la cúpula militar se produce en un contexto en el que la seguridad fronteriza continúa siendo una prioridad para República Dominicana, debido a la inestabilidad que afecta a Haití.

Mientras las autoridades mantienen sus operaciones de vigilancia, las comunidades fronterizas continúan desarrollando sus actividades cotidianas, con la expectativa de que la seguridad y la estabilidad permitan preservar el comercio, el empleo y la tranquilidad de las familias que viven en esta región del país.