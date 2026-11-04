Gobierno deposita proyecto de ley para implementar pago electrónico en peajes y multar a evasores

El subconsultor jurídico de la Presidencia, Maireni Rivas Polanco; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y el director del Fideicomiso RD Vial, Hostos Rizik al depositar el proyecto de ley de peajes. ( CEDIDA POR EL SENADO )

El Gobierno depositó este miércoles en el Senado un proyecto de ley que busca modificar la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para establecer nuevas modalidades de cobro de peajes, incluido el sistema electrónico sin barreras, y sancionar a los conductores que evadan el pago.

La iniciativa plantea que los vehículos puedan transitar por los puntos de peaje mediante sistemas de cobro electrónico, sin necesidad de detenerse, una modalidad conocida como "Free Flow".

También contempla mantener otras formas de pago, como el efectivo y los medios electrónicos en las estaciones de peaje.

Al explicar la iniciativa, el director de RD Vial, Hostos Rizik, informó que la institución realizó un plan piloto en el peaje de Las Américas y que proyecta iniciar en 2027 las intervenciones necesarias para implementar un modelo híbrido.

Este sistema combinaría carriles expresos con cobro electrónico y casetas tradicionales para quienes paguen en efectivo o utilicen Paso Rápido. La intención, según Rizik, es extender progresivamente esta modalidad a otros puntos del país.

Rizik indicó que las nuevas carreteras que entren en funcionamiento a partir de 2027 o 2028 podrían operar exclusivamente con peajes electrónicos, debido a que este modelo requiere una menor inversión e intervención en la infraestructura física.

El funcionario aseguró que la modernización no contempla un aumento de las tarifas y recordó que los precios de los peajes fueron ajustados en enero de 2025.

Sobre este punto, el proyecto dispone que las tarifas sean fijadas o aprobadas mediante una resolución motivada del Ministerio de Obras Públicas, a propuesta de la Autoridad de Peaje, y que cualquier modificación sea publicada con al menos 30 días de anticipación.

Sanciones por evasión de peajes

El proyecto establece distintas multas para quienes incumplan las disposiciones. Por ejemplo, propone una sanción equivalente a cinco veces el monto del peaje adeudado, con un mínimo de 500 pesos, para quienes pasen por un punto de peaje sin pagar dentro del plazo establecido.

La sanción aumentaría a veinte veces el monto del peaje cuando el conductor circule con la placa oculta, ilegible o alterada, o sin placa; utilice un dispositivo de telepeaje asignado a otro vehículo, o manipule los sistemas de identificación y cobro para evadir o reducir el pago.

La misma penalidad se aplicaría a quienes fuercen, evadan o dañen las barreras, señales o equipos instalados en los puntos de peaje.

Impedimentos para la renovación del marbete

Entre las disposiciones más relevantes, el proyecto propone impedir que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) expida o renueve el marbete de vehículos que tengan deudas de peaje o multas por evasión.

También contempla restricciones para la expedición o renovación de placas cuando existan deudas pendientes, en las condiciones establecidas por la iniciativa.

La propuesta establece un plazo de 30 días para que los conductores que transiten por un punto de peaje de flujo libre sin contar con una cuenta, saldo suficiente o un dispositivo válido puedan pagar el peaje sin recargos ni multas.

Ese período comenzaría a contar desde que el registro del tránsito esté disponible para consulta pública mediante la placa del vehículo.

Identificación de vehículos

Para identificar los vehículos, el proyecto contempla el uso de dispositivos de telepeaje y, cuando estos no estén disponibles o exista alguna discrepancia, la lectura de las placas mediante equipos que registren imágenes, fecha, hora, punto de cobro y datos técnicos del tránsito.

También permitiría utilizar elementos complementarios de identificación, como la marca, el modelo, el color, los adhesivos y otros rasgos visibles del vehículo.

Va a comisión Al recibir el proyecto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, expresó que la iniciativa será enviada este miércoles al estudio de una comisión, antes de contemplar su aprobación o rechazo.Además, valoró la propuesta al enfatizar que reducirá los tapones en los peajes y permitirá que la República Dominicana esté al nivel de otros países de la región.