El presidente Abinader llama a fortalecer la cooperación agrícola entre los países iberoamericanos

El presidente Luis Abinader durante su intervención en la XX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, España, el 5 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader destacó la necesidad de fortalecer la cooperación agrícola entre los países iberoamericanos mediante el intercambio de experiencias que permitan mejorar la producción de alimentos, combatir el hambre y garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Durante su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, en Madrid, España, el mandatario propuso profundizar la cooperación técnica Sur-Sur y triangular, especialmente en materia de agricultura familiar y protección social, como parte de los esfuerzos conjuntos para enfrentar los desafíos de la región.

"Nuestra región posee una serie de experiencias que debemos potenciar. Proponemos profundizar la cooperación técnica Sur-Sur y triangular en materia de agricultura familiar y protección social", expresó.

El gobernante resaltó los avances alcanzados por la República Dominicana en la lucha contra el hambre y señaló que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció que el país logró reducir la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2,5 %, lo que le permitió salir del mapa del hambre.

Abinader atribuyó este resultado al esfuerzo conjunto de los productores agrícolas, las mujeres rurales, el sector privado y las políticas públicas orientadas a vincular la producción nacional con los programas de protección social.

Centro iberoamericano de inteligencia artificial

El Gobierno dominicano también propuso en este espacio multilateral que el país sea sede de un centro destinado a impulsar la implementación y consolidación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial.

El jefe de Estado explicó que esta iniciativa busca convertir los compromisos regionales en acciones concretas que permitan aprovechar los avances tecnológicos para promover el desarrollo de los países iberoamericanos.

"Proponemos a la República Dominicana como sede de un centro que contribuye a consolidar los propósitos de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial que ya hemos aprobado aquí. Para ello pondremos a disposición todos los recursos de infraestructura institucionales y técnicos con los cuales contamos", expresó Abinader en la cumbre.

El mandatario planteó que ese centro podría funcionar como una entidad encargada de impulsar la alianza, fortalecer la cooperación tecnológica y facilitar el aprovechamiento de la inteligencia artificial en beneficio de la región.

Por otra parte, Abinader defendió la necesidad de establecer una gobernanza responsable de la transformación digital, al considerar que los avances tecnológicos deben contribuir a reducir las desigualdades y no a profundizar las brechas existentes.

En ese contexto, recordó el compromiso de los países iberoamericanos con la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, adoptada en Santo Domingo en 2023, la cual coloca la dignidad humana en el centro de la transformación tecnológica.

Llama a reforzar los sistemas de alerta temprana ante el cambio climático

En materia ambiental, Abinader propuso fortalecer la cooperación iberoamericana en sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de los países ante los fenómenos naturales extremos.

El mandatario consideró imperativo impulsar mecanismos conjuntos que permitan fortalecer las capacidades de prevención, preparación y respuesta ante los desastres naturales.

"Por nuestra condición de país insular y caribeño conocemos muy bien el duro rostro del cambio climático. Sabemos que un solo huracán puede borrar décadas de esfuerzos y sacrificios. Por tanto, es imperativo fortalecer la cooperación iberoamericana en sistemas de alerta temprana y gestión de riesgos, porque la resiliencia no se construye en aislamiento, sino también a través de la solidaridad", consideró.

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