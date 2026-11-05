Raquel Peña encabezará actos por el Día de la Constitución en San Cristóbal

Foto de archivo de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ( CEDIDA POR LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezará este viernes 6 de noviembre los actos conmemorativos del 182 aniversario de la Constitución dominicana, en representación del presidente Luis Abinader, quien se encuentra en Madrid, España, por sus compromisos internacionales relacionados con la XXX Cumbre Iberoamericana.

De acuerdo con una nota de prensa, la vicemandataria también desarrollará una agenda de inauguraciones de obras de infraestructura en distintos municipios de la provincia San Cristóbal.

Las actividades iniciarán a las 10:00 de la mañana con la audiencia solemne del Tribunal Constitucional, que se celebrará en el Instituto Politécnico Loyola.

Posteriormente, a las 11:30 de la mañana, Peña encabezará el desfile cívico-militar en honor a la Carta Magna, como parte de los actos oficiales para conmemorar la proclamación de la primera Constitución dominicana, el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal.

Inauguración de obras

Tras concluir los actos conmemorativos, la vicepresidenta encabezará la inauguración de la Escuela Salomé Ureña, el techado de El Pueblecito y la Estancia Infantil Villa Juana, esta última ubicada en el municipio de Haina.

Según el comunicado, estas obras forman parte de las iniciativas gubernamentales destinadas a mejorar la calidad de vida de los residentes de la provincia.

Asimismo, Peña asume la agenda de trabajo como presidenta en funciones durante la ausencia del mandatario.

La nota de prensa señala que las actividades buscan reafirmar los valores democráticos, constitucionales y patrióticos del pueblo dominicano, al tiempo que se conmemora la fecha con la entrega de obras en la provincia donde fue proclamada la primera Constitución de la República Dominicana.