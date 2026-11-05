Vicepresidenta Raquel Peña firma decreto que dispone extradición de español acusado de narcotráfico

Jonathan Yera Pozo será enviado a extradición hacia el Reino de España. ( CEDIDA POR LA DNCD )

Ante la ausencia del presidente Luis Abinader, quien participa en la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, firmó este viernes el Decreto 795-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispone la entrega en extradición al Reino de España del ciudadano español Jonathan Vera Pozo.

Vera Pozo es requerido por las autoridades de su país para responder ante la justicia por presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y organización criminal.

La solicitud de extradición para enjuiciamiento fue emitida por el Juzgado de Instrucción 5 de Madrid, con origen en las diligencias previas 7/2026, por presuntas violaciones a varios artículos del Código Penal español.

El decreto que autoriza la entrega fue firmado por Peña en su condición de encargada del Poder Ejecutivo.

Antecedentes del caso

El extranjero fue arrestado el pasado 2 de octubre en Punta Cana, provincia La Altagracia, durante un allanamiento realizado por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la cooperación de organismos de seguridad de Estados Unidos y Europa.

Su detención se produjo en el marco de la operación internacional denominada "Fast Lap", desarrollada para desarticular una presunta estructura criminal transnacional vinculada al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades españolas, la organización estaría relacionada con cuatro decomisos de cocaína realizados en Panamá, que en conjunto superaron los 1,500 kilogramos. La estructura habría utilizado rutas desde Colombia y Panamá hacia Europa para transportar los estupefacientes mediante contenedores marítimos.