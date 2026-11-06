Luis Abinader retomará agenda en el país con actividades en tres provincias

En el centro, el presidente Luis Abinader comparte con los asistentes durante una actividad oficial. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader retomará este domingo su agenda oficial en el país con un recorrido por tres provincias, luego de cumplir compromisos de trabajo en Madrid, España.

La jornada comenzará a las 11:00 de la mañana en el sector El Almirante, en Santo Domingo Este, donde el mandatario encabezará la entrega de títulos de propiedad a familias de la comunidad.

Según informó este viernes la Presidencia mediante un comunicado de prensa, la entrega forma parte de las iniciativas del Gobierno para garantizar la seguridad jurídica de las familias beneficiadas y facilitarles el acceso a la titularidad de sus propiedades.

Posteriormente, Abinader se trasladará a Monseñor Nouel, donde inaugurará un edificio de oficinas gubernamentales y un centro educativo. También dejará en funcionamiento un nuevo plantel escolar en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Inauguración de oficinas gubernamentales

Asimismo, el jefe de Estado se trasladará a la provincia Monseñor Nouel, donde inaugurará el edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, una infraestructura que albergará oficinas públicas.

Indica que esta obra permitirá concentrar diferentes dependencias estatales en un mismo espacio, con el propósito de facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios gubernamentales.

Más adelante, el presidente continuará su recorrido con la inauguración de la Escuela Básica Profesora Jaqueline Lima, ubicada en el sector Prosperidad.

La nueva infraestructura educativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el sistema de enseñanza pública y mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

Nueva escuela en Villa Altagracia

La agenda presidencial concluirá en el municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, donde el mandatario encabezará la inauguración de la Escuela Básica Eurania Montás con el objetivo de garantizar una educación de calidad, ofreciendo a los estudiantes espacios dignos y adecuados para su aprendizaje y desarrollo, fortaleciendo así las oportunidades educativas de la comunidad.

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