Gobierno entrega dos escuelas que beneficiarán 1,700 estudiantes en Bonao y Villa Altagracia

En el centro el presidente de la República, Luis Abinader y a su derecha el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps junto a estudiantes de un centro educativo. ( FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA. )

El presidente Luis Abinader entregó este domingo dos centros educativos en la provincia Monseñor Nouel y en Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, con el propósito de ampliar la cobertura educativa y ofrecer mejores espacios para el aprendizaje de cientos de estudiantes.

El Centro Educativo Profesora Jacqueline Lima, ubicado en la comunidad de Prosperidad, en Monseñor Nouel, cuenta con 26 aulas y beneficiará a más de 800 estudiantes.

Durante el acto, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que las nuevas instalaciones deben traducirse en mejores resultados académicos mediante el aprovechamiento del tiempo de clase, el acompañamiento a los docentes y el fortalecimiento de la lectura, las matemáticas y otras competencias fundamentales.

Infraestructura y recursos

También reconoció la labor de los maestros y exhortó a los padres a involucrarse activamente en la educación de sus hijos y mantener una comunicación cercana con los centros educativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-181729-323da249.jpeg El ministro de Educación, Luis MiguelDe Camps durante acto de entrega. (FOTO CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

De acuerdo con una nota de prensa de la Presidencia, la Escuela Profesora Jacqueline Lima dispone de bloques de aulas, comedor escolar, cancha deportiva, gradas y áreas exteriores para las actividades educativas y recreativas.

También cuenta con ventanas, protectores, abanicos, plafones, servicios sanitarios, áreas verdes, jardineras, parqueo, base de bandera, frontón y verja perimetral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-174242-9ecb0366.jpeg Visualización de parte de la cancha y la escuela. (FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-174241-1-245807bf.jpeg Visualización de uno de los edificios de la escuela. (FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-174240-785db304.jpeg Escuela entregada por las autoridades. (FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-174240-1-af03a0de.jpeg Mesas y sillas en escuela entregada por el Gobierno. (FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/08/whatsapp-image-2026-11-08-at-174241-2-f42a4185.jpeg Vista de los edificios de una de las escuelas inaugurada. (FOTO CEDIDA POR PRESIDENCIA. ) ‹ >

El mandatario concluyó su agenda del domingo con la entrega de la Escuela Básica Urania Montás, en Villa Altagracia, una infraestructura diseñada para acoger a unos 900 estudiantes de los niveles inicial y primario.

Mejoras en aprendizaje

De acuerdo con las autoridades la obra requirió una inversión de 221,879,062.39 millones de pesos y cuenta con 27 aulas: 24 estándar y tres destinadas al nivel inicial.

Actualmente, el centro tiene una matrícula de 553 alumnos, de los cuales 45 cursan el nivel inicial y 508 el primario.

La infraestructura dispone de áreas de dirección y administración, sala de profesores, oficina de orientación, enfermería, biblioteca y salón multiusos. También incluye espacios de conserjería, depósitos, cocina, comedor, áreas recreativas, juegos infantiles, cancha deportiva, zonas verdes, plaza cívica, parqueos y verja perimetral.

Al pronunciar el discurso central, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló que la construcción de escuelas debe acompañarse de acciones que permitan aprovechar las instalaciones para mejorar el rendimiento académico.

"Esa visión parte de algo que debemos tener muy presente cada vez que inauguramos una escuela: la infraestructura es indispensable, pero su verdadero valor comienza cuando se convierte en aprendizaje", expresó.

Explicó que el Ministerio de Educación presta especial atención al aprovechamiento del tiempo de clase, el acompañamiento a los docentes y la identificación temprana de los estudiantes que necesitan apoyo, con el propósito de fortalecer los aprendizajes fundamentales desde los primeros años.

De Camps resaltó la importancia de desarrollar la comprensión lectora, el razonamiento matemático, la capacidad de expresar ideas con claridad y las habilidades para resolver problemas y convivir con los demás.

Asimismo, reconoció el trabajo de los maestros y los equipos de gestión, responsables de convertir las instalaciones en espacios de aprendizaje, identificar las fortalezas de cada estudiante y brindar atención a quienes necesiten acompañamiento adicional.

En la actividad participaron la gobernadora provincial, Pura Casilla; el senador Gustavo Lara; el alcalde municipal, Luis Manuel Méndez; el director de la Regional 04 de Educación, Julio César Tejeda; el director del Distrito Escolar 04-04, Pascual Trinidad, y la directora del centro educativo, Enestora Polanco.