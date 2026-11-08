El presidente de la República, Luis Abinader, entregó este domingo 2,500 títulos de propiedad en el sector El Almirante II, en Santo Domingo Este, como parte de una segunda jornada de titulación en ese municipio, comunicó la Presidencia.

Durante el acto, el mandatario afirmó que la entrega representa desarrollo económico, justicia social, paz y tranquilidad para unas 13,000 personas beneficiadas.

"Esto es justicia social, justicia a las familias que tienen décadas viviendo aquí. Esto es, además, desarrollo económico, porque hoy ustedes tienen mucho más, tienen un patrimonio real. Esto es paz y tranquilidad para todos y cada uno de los miembros de las familias", expresó.

El jefe de Estado anunció que continuará la próxima semana con las entregas en Sabana Perdida y que, dentro de varias semanas, regresará a El Almirante para entregar otros 2,500 títulos de propiedad y completar los 6,500 correspondientes al proyecto, que beneficiará a unas 45,000 personas de esa localidad de Santo Domingo Este.

Testimonios y reacciones

Durante las palabras de bendición, fray Yenny Wadner Familia, párroco de la iglesia Epifanía del Señor, manifestó su alegría por haber participado en el proceso desde sus inicios en la zona, cuando, junto con las organizaciones comunitarias, recibió a las brigadas encargadas de realizar los trabajos.

"Las obras hacen grandes a los hombres que las hacen, y la inmortalidad de la gente o del hombre no viene por la palabra que dice, sino por la obra que hace", expresó, conforme a la nota de la Presidencia.

Detalles técnicos

Por su parte, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez, destacó la visión humana y el compromiso del presidente Luis Abinader, quien ha convertido la titulación en una política pública que trasciende la entrega de un documento, al representar tranquilidad y nuevas oportunidades para miles de familias dominicanas.

Asimismo, explicó que el proceso representa para los beneficiarios un ahorro de 200 millones de pesos, monto que habrían tenido que pagar si hubieran realizado el trámite por la vía privada.