Abinader juramenta a Justiniano Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia

El presidente Luis Abinader juramentó este martes 10 de noviembre los nuevos de la Suprema Corte de Justicia. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader juramentó este martes al magistrado Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Durante el acto, celebrado en el Palacio Nacional, también fueron juramentados los seis nuevos jueces del alto tribunal, escogidos por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) el pasado 2 de noviembre.

Los magistrados son Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauris Antonio Pimentel Fabiano, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo.

Como parte de las designaciones, el CNM también escogió a Diomede Ydelfo Villalona Guerrero como primer sustituto del presidente de la Suprema Corte y a Arelis Socorro Ricourt Gómez como segunda sustituta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-100909-am-2f440669.jpeg Fueron juramentados los seis nuevos jueces y el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. (LUDUIS TAPIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-100911-am-727d9ae6.jpeg El presidente Luis Abinader juramentólos seis nuevos jueces y el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. (LUDUIS TAPIA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-100907-am-574bfd53.jpeg Los magistrados son Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauris Antonio Pimentel Fabiano, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo. (LUDUIS TAPIA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-100913-am-608fe6c5.jpeg El presidente Luis Abinader juramentó los seis nuevos jueces y el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia. (LUDUIS TAPIA.) ‹ >

La ceremonia de juramentación fue convocada para las 9:47 de la mañana, mientras que la toma de posesión de los magistrados está prevista para las 11:00 de la mañana en la sede de la Suprema Corte de Justicia.

Antes de asumir esta posición, presidía la Primera Sala del alto tribunal, especializada en asuntos civiles y comerciales. En septiembre había sido ratificado por otros siete años como juez de la SCJ.

Montero sustituye a Luis Henry Molina, quien decidió no optar por un segundo período al frente del Poder Judicial y ostentaba la posición desde 2019.

Renovación tras vencimiento de mandatos

La juramentación se produce siete meses después de que, el pasado 3 de abril, concluyera el período constitucional de siete años para el que habían sido designados 11 magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo con el artículo 181 de la Constitución, los jueces del alto tribunal son sometidos a una evaluación de desempeño cada siete años, tras la cual el Consejo Nacional de la Magistratura determina su continuidad en el cargo.

De los 11 magistrados cuyos mandatos finalizaron, siete se sometieron al proceso de evaluación, mientras que cuatro decidieron no optar por un nuevo período.

Evaluación y renovación

Estos últimos fueron Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia.

El pasado 8 de septiembre, el CNM ratificó por otros siete años a cinco magistrados: Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.

En cambio, Francisco Antonio Jerez Mena y Vanessa Acosta Peralta no fueron confirmados para continuar en sus posiciones.

Estas dos plazas, sumadas a las cuatro correspondientes a los magistrados que decidieron no someterse a evaluación, dieron lugar a las seis vacantes que fueron completadas con las nuevas designaciones.

Para ocupar estos puestos, el CNM desarrolló cuatro jornadas de entrevistas públicas, celebradas entre el 5 y el 9 de octubre, durante las cuales evaluó a 83 de los 88 candidatos preseleccionados. Los cinco restantes declinaron participar en el proceso.