Gobierno impartirá curso básico de ética a servidores públicos para prevenir la corrupción

El presidente Luis Abinader durante la inauguración este martes del Curso Básico de Ética para Servidores Públicos. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El presidente Luis Abinader inauguró este martes el Curso Básico de Ética para Servidores Públicos, un programa de capacitación orientado a fortalecer la integridad institucional y prevenir la corrupción en la Administración pública dominicana, que comenzará con 3,000 empleados.

La ceremonia se celebró en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, donde el mandatario destacó la importancia de promover una cultura de transparencia y responsabilidad en el ejercicio de las funciones estatales.

"Servir al Estado es asumir un compromiso con el país y con cada ciudadano que deposita su confianza en nuestras instituciones" Luis Abinader Presidente de la República “

El gobernante explicó que la iniciativa forma parte de los esfuerzos para desarrollar la Estrategia Nacional de Integridad, que busca fortalecer las instituciones y prevenir las prácticas corruptas.

"La prevención de la corrupción se fortalece cuando conocemos nuestros deberes, comprendemos los riesgos, actuamos con prudencia y colocamos siempre el interés general por encima de cualquier beneficio particular", manifestó.

Abinader también señaló que el proceso toma en consideración las recomendaciones del Estudio de Integridad de la República Dominicana, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Formación ética en acuerdos de desempeño

En su intervención, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, anunció que se promoverá la incorporación del curso como una obligación dentro de los acuerdos de desempeño de los servidores públicos.

"La corrupción no se combate únicamente cuando se detecta y se sanciona. También se combate cuando construimos una cultura institucional en la que las conductas indebidas no encuentran espacio", sostuvo.

Por su parte, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, destacó la coordinación entre las instituciones participantes y la actualización del contenido formativo para adaptarlo a la realidad dominicana.

"Estamos preparando una cultura", afirmó Ortiz Bosch al referirse a la importancia de reconocer las conductas indebidas mediante casos prácticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-62602-pm-ef968456.jpeg El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-62554-pm-d17873ed.jpeg La directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) ‹ ›

Mientras, el director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Gregorio Montero, explicó que la capacitación utilizará una metodología basada en estudios de casos para fortalecer los principios éticos.

"La ética en el servicio público se dice haciendo", expresó Montero, quien destacó que el objetivo es que todos los servidores públicos completen progresivamente esta formación.

La iniciativa busca incorporar la ética como parte de la profesionalización de los empleados estatales y fortalecer los mecanismos institucionales de prevención de la corrupción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/whatsapp-image-2026-11-10-at-62558-pm-711fd906.jpeg El director del INAP, Gregorio Montero. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Curso iniciará con 3,000 servidores públicos

El programa es desarrollado conjuntamente por el Ministerio de Administración Pública (MAP), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).

En su primera etapa participarán siete instituciones vinculadas a la administración y supervisión de los recursos públicos, además de 134 entidades que reconformaron sus comisiones de integridad durante 2025 y 2026.