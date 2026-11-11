Luis Abinader designa nuevos miembros del Consejo de Juegos de Azar

El presidente Luis Abinader emitió este miércoles el Decreto 810-26 mediante el cual se designa a Julio César Castaños Guzmán, José Julio Antonio de la Altagracia Cross Frías y José Delio Ares Guzmán como miembros del Consejo de Juegos de Azar.

Dicho consejo funge como la autoridad normativa y supervisora de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), indica un comunicado difundido por la Presidencia.

El precepto indica que será enviado al Ministerio de Hacienda y Economía y a la Dirección General de Juego de Azar (DGJA), para su conocimiento y ejecución.

De conformidad con el artículo 9, numeral 8, de la Ley 86-26, del 22 de septiembre de 2026, el Consejo de Juegos de Azar estará integrado, entre otros, por tres miembros designados por el presidente de la República con sujeción al ordenamiento jurídico.

Sobre la Ley 86-26

La norma regula los juegos de azar en la República Dominicana, y dentro de las novedades incorporadas por la ley figura la ampliación de la vigencia de las licencias de operación.

En ese sentido, el proyecto aprobado inicialmente por el Senado contemplaba una licencia de dos años para las bancas de lotería. No obstante, con las modificaciones introducidas, ese período fue aumentado a cinco años, contados a partir de su emisión.

En materia de ubicación de establecimientos, el artículo 26 dispone que los negocios de juegos de azar no podrán instalarse a menos de 500 metros de escuelas, universidades, iglesias, hospitales, cuarteles, estancias infantiles, sedes de los poderes del Estado y otros lugares protegidos.

También establece una distancia mínima de 500 metros entre bancas deportivas y agencias hípicas, así como de 200 metros entre bancas de lotería. Los casinos quedan exentos de estas restricciones.

Licencias para casinos

El artículo 47 establece que los casinos solo podrán operar mediante una licencia otorgada por la DGJA, con una vigencia de diez años, y únicamente podrán funcionar en hoteles de cuatro estrellas o más.

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