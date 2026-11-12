¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de Juegos de Azar?

La reciente designación por decreto de tres nuevos miembros del Consejo de Juegos de Azar, pone en manos de figuras conocidas, y que han ocupados posiciones de primer nivel, el organismo que, según la Ley número 86-26, tiene a su cargo la normativa y supervisión de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA).

Julio César Castaños Guzmán, José Julio Antonio de la Altagracia Cross Frías y José Delio Ares Guzmán, nombrados el miércoles por el presidente Luis Abinader mediante el decreto número 810-26, son parte ahora de ese organismo a quien la ley, en su artículo 8, asigna 16 atribuciones.

Entre estas figuran decidir sobre la importación, fabricación, traslado y cese de máquinas tragamonedas, autorizar y regular sorteos públicos y privados, habituales u ocasionales y dictar medidas reglamentarias y normativas para regular el sector de las apuestas.

El artículo 14 de la Ley número 86-26 contempla otras competencias específicas relacionadas con el funcionamiento del organismo.

Entre las atribuciones establecidas en dicho artículo se encuentran, conocer y decidir sobre las solicitudes de concesiones, licencias y permisos de operación, así como autorizar las modalidades de juegos de azar que podrán comercializarse en el territorio nacional.

También el consejo tiene facultad para decidir sobre los traspasos de acciones y cambios de control de las empresas operadoras; establecer las tasas administrativas y determinar los montos y condiciones de las fianzas que deben depositar los licenciatarios.

Asimismo, el organismo puede revisar y decidir sobre los procesos de suspensión o revocación de licencias, aprobar las solicitudes de licencias de empresas tecnológicas y establecer los estándares mínimos de homologación de software y sistemas técnicos.

Entre sus responsabilidades figuran, además, designar a los instructores de investigaciones por violaciones a la ley, aprobar la organización y el funcionamiento interno de la DGJA, conocer sus memorias y presupuesto anuales, supervisar su funcionamiento y ordenar inspecciones periódicas.

¿Quiénes integran el Consejo?

El artículo 9 de la Ley núm. 86-26 establece que el Consejo de Juegos de Azar está integrado por el ministro de Industria y Comercio, quien lo preside. Actualmente, esa posición la ocupa Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón. También forman parte del organismo el ministro de Turismo, David Collado; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara; el director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni, y el director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), Edgar de Jesús Batista Carrasco.

Asimismo, integra el Consejo el director general de Juegos de Azar (DGJA), Teófilo «Quico» Tabar Manzur, quien, de acuerdo con la legislación, desempeña las funciones de secretario, con derecho a voz, pero sin voto.

La composición se completa con los tres nuevos miembros designados por el presidente Abinader: Castaños Guzmán, Cross Frías y Ares Guzmán.

Perfil de los nuevos designados

Castaños Guzmán es abogado y expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), institución que presidió en dos períodos, incluido el proceso de las elecciones del 5 de julio de 2020. También se desempeñó como juez de la Suprema Corte de Justicia, procurador fiscal del Distrito Nacional y subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Se graduó de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), en 1977. Tiene una maestría en Ciencias Jurídicas y un posgrado en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), además de un doctorado en Derechos Fundamentales de la Democracia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Desde 1983 ha ejercido como profesor universitario en distintas instituciones dominicanas, donde ha impartido asignaturas de Derecho Penal, Administrativo, Comercial y Romano, entre otras. También ha realizado estudios especializados en investigación criminal, resolución de conflictos, financiamiento de partidos políticos y derecho constitucional.

José Julio Cross Frías

José Julio Cross Frías nació en El Seibo el 10 de agosto de 1944. Es graduado en Ciencias Comerciales de la Universidad de Santo Domingo y realizó estudios de especialización en la Universidad de Nueva York y la Universidad de Estocolmo, en las áreas de Finanzas Públicas, Contabilidad Gubernamental y Finanzas Corporativas.

Cuenta con una amplia trayectoria en auditoría, banca y administración financiera. Fue superintendente de Bancos y superintendente de Electricidad.

Durante su gestión al frente de la Superintendencia de Bancos tuvo que enfrentar la crisis financiera de 2003, tras la quiebra de tres entidades bancarias. También se desempeñó como vicepresidente del Banco del Progreso y director financiero de empresas nacionales y multinacionales.

Ha sido consultor del Banco Mundial y profesor universitario en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Durante más de 25 años se ha dedicado al análisis de la banca nacional, los mercados de valores y el sector energético, además de ofrecer consultoría a empresas nacionales e internacionales.

José Delio Ares Guzmán

José Delio Ares Guzmán es ingeniero eléctrico y posee una maestría en Ciencias Computacionales por la Universidad de Nueva York (NYU). Cuenta con experiencia en el ámbito académico y tecnológico, y fue fundador, junto a su hermana Julie, del Instituto de Ciencias Computacionales, conocido como Ares Datos, donde más de 200,000 personas recibieron formación en informática.

En el sector público se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), desde donde trabajó en asuntos de regulación, competencia, interconexión, concesión de frecuencias y protección al consumidor.

También fue asesor de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (Optic) y coordinó la educación a distancia para el Ministerio de Educación durante la pandemia de COVID-19.

En el sector privado ha trabajado como consultor para empresas y organismos gubernamentales de distintas áreas, entre ellas banca, seguros, telecomunicaciones, manufactura y turismo, en República Dominicana y otros países de la región. Además, lideró procesos de digitalización y automatización de medios de comunicación dominicanos, entre ellos Diario Libre, El Caribe y Listín Diario.

Actualmente se desempeña como CEO de Empresas Ares.

Prohibición de licencias durante 10 años

Este mismo año el Congreso, al cual pertenece varios dueños de consorcios de bancas de apuesta, incluyó en la Ley 86-26 el artículo 191 que trata sobre la suspensión temporal, por diez años, para otorgar nuevas licencias.

El artículo indica que: "A partir de la publicación del registro de licenciatarios, durante un período de diez años, no se otorgarán nuevas licencias para la instalación de los establecimientos de juegos de azar indicados en el artículo 21".

Es importante destacar que se habilitó una excepción a esta normativa para los casinos ubicados en hoteles y en lugares turísticos.

La misma vigencia de 10 años fue establecida para las salas de máquinas tragamonedas en casinos, así como para las de juegos de máquinas tragamonedas. Asimismo, la licencia de operación de juegos de azar por internet tendrá una vigencia de diez años.

De acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía, existen más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas en el territorio nacional.