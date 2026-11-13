Gobierno anuncia inversión de RD$486 millones para hospital materno infantil en La Vega

El Gobierno anunció una inversión de 486 millones de pesos para la construcción de un nuevo hospital materno infantil en La Vega, durante el sexagésimo segundo Consejo de Ministros, encabezado este viernes por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña.

La obra forma parte de los proyectos priorizados por las autoridades para la provincia y tendrá capacidad para atender aproximadamente 2,200 partos al año, según informó el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, al presentar los resultados del encuentro celebrado en la Universidad Católica del Cibao (Ucateci).

El funcionario explicó que el centro de salud contará con unidades de cuidados intensivos neonatales y maternos, además de quirófanos especializados.

La infraestructura permitirá descongestionar los servicios del Hospital Regional Universitario Dr. Luis Morillo King y reducir los traslados de pacientes a otros centros médicos.

Se estima que beneficiará a unos 780,000 habitantes de La Vega y de provincias cercanas, entre ellas Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.

Durante sus declaraciones al término de la reunión, Abinader también mencionó otros proyectos que el Gobierno tiene previsto ejecutar, entre ellos la construcción de techados deportivos, trabajos de asfaltado y el fortalecimiento de los servicios de diálisis en algunos municipios.

El mandatario resaltó, además, la construcción de la nueva Arena de La Vega y la remodelación del Centro Olímpico de la provincia.

"Lo que queremos es ser recíprocos, ser justos con una provincia emprendedora, con una provincia productiva", expresó el gobernante al referirse a las inversiones previstas para el territorio.

Inversión pública

Paliza informó que, entre 2021 y 2025, el Gobierno invirtió más de 10,181 millones de pesos en La Vega, lo que representa un incremento del 79 % respecto al período 2016-2020.

Como parte de ese balance, destacó la intervención de 1,004 kilómetros de caminos vecinales en distintos puntos de la provincia.

En cuanto a los proyectos en ejecución, indicó que la primera etapa de la presa de Guaigüí registra un avance del 95 %, mientras que los trabajos de intervención de la autopista Duarte cuentan con una inversión superior a los 9,000 millones de pesos.

También mencionó la reconstrucción y ampliación de la carretera Jarabacoa-La Vega, cuya inversión supera los 6,700 millones de pesos. Según informó el ministro de Obras Públicas, se incorporará un segundo contratista para acelerar los trabajos.

Nuevos compromisos

Entre los acuerdos del Consejo de Ministros figura la designación de una comisión para identificar terrenos o edificaciones, de propiedad estatal o privada, donde pueda instalarse una sede del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) en La Vega.

Asimismo, se realizará un estudio de viabilidad para convertir el Casino Central en una Escuela de Bellas Artes y una Casa de la Cultura.

Otra comisión, presidida por el obispo de la Diócesis de La Vega, monseñor Andrés Napoleón Romero, estudiará la situación de la titularidad de los terrenos donde se encuentra la barriada de Nibaje, con el objetivo de determinar la posibilidad de adquirirlos o expropiarlos y posteriormente titularlos.

Paliza anunció, además, que la Universidad Católica del Cibao recibirá en los próximos días un aporte cercano a los 50 millones de pesos para concluir la construcción de su biblioteca.

Agricultura e indicadores sociales

En el sector agropecuario, el ministro informó que el Banco Agrícola ha canalizado más de 26,000 millones de pesos en financiamiento entre 2020 y 2026 para respaldar a los productores.

Asimismo, indicó que La Vega registra una tasa de pobreza del 12.2 %, mientras que la pobreza monetaria en la región Cibao Sur disminuyó del 23.3 % en 2019 al 10.8 % en 2025.

Agregó que el ingreso real per cápita de los hogares de esa región creció un 26.6 % durante el mismo período.

El encuentro reunió a ministros, directores generales y representantes de distintos sectores de la provincia, quienes participaron en la evaluación de los avances gubernamentales y la identificación de nuevas prioridades para el desarrollo de La Vega.