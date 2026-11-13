Presidente Abinader encabeza Consejo de Ministros en La Vega

El presidente Luis Abinader junto a funcionarios de su gobierno durante la celebración del Consejo de Ministros en La Vega. ( ANEUDY TAVÁREZ )

El presidente Luis Abinader encabeza este viernes un Consejo de Ministros en la provincia La Vega. El encuentro inició al mediodía en el salón de actos de la Universidad Católica del Cibao (Ucateci).

En la reunión también participa la vicepresidenta Raquel Peña, junto con funcionarios del Gobierno, autoridades civiles y representantes de la provincia.

Entre los asistentes figuran José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Joel Santos, ministro de Energía y Minas; Luis Miguel De Camps, ministro de Educación; Víctor Atallah, ministro de Salud, y Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas.

También están presentes Wellington Arnaud, director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el senador de La Vega, Ramón Rogelio Genao, y la gobernadora provincial, Luisa Jiménez.

Asimismo, participan el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa; el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, director general de la Policía Nacional, y el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, entre otros funcionarios.

La actividad forma parte de una agenda de trabajo que desarrolla el mandatario en distintos municipios de la provincia.

Agenda de inauguraciones

Tras el Consejo de Ministros, el jefe de Estado tiene previsto visitar el Mercado de Productores Jeremías.

Posteriormente, encabezará el acto de inauguración del Centro Educativo Juan Pablo Holguín Quezada. De manera simultánea, será inaugurado el Liceo La Romana, en el municipio de Jima Abajo.

La agenda también contempla la inauguración del puente Antonio Guzmán y la entrega, mediante mención, del puente sobre el río Palmar, en Constanza; el puente Los Quemados, en Cutupú, y la construcción de la avenida Imbert.

El recorrido concluirá con la inauguración del multiuso Lidio Guzmán.

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