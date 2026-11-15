Abinader inaugura hospital traumatológico en San Cristóbal en día mundial de víctimas de tránsito

El presidente Luis Abinader, junto a funcionarios, corta la cinta que deja inaugurado el Hospital Traumatológico Dr. Fidel Mejía Ramírez en San Cristóbal el domingo 15 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el Hospital Regional Traumatológico Dr. Fidel Mejía Ramírez, en el municipio de Yaguate, San Cristóbal, en una jornada que coincide con la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, una fecha que llama la atención sobre las muertes y lesiones provocadas por los siniestros viales.

La apertura del centro adquiere especial relevancia en República Dominicana, donde los accidentes de tránsito constituyen uno de los principales problemas de salud pública y generan una elevada demanda de servicios de emergencia, cirugía y rehabilitación.

Con una inversión superior a 3,600 millones de pesos en construcción y equipamiento, el nuevo establecimiento incorpora 62 camas al sistema hospitalario y eleva de cinco a seis el número de centros que integran la Red Nacional de Trauma.

Durante la inauguración, Abinader expresó su satisfacción por la conclusión de la obra, que considera fundamental para mejorar la atención de pacientes con lesiones graves en la región Sur.

"Este hospital se ha construido con dinero del pueblo, es del pueblo y tienen que cuidarlo. Puedo decir, sin exagerar, que este transformará la salud de esta región", manifestó el mandatario, quien afirmó sentirse "orgulloso y satisfecho por el deber cumplido".

El presidente anunció que también se construyen hospitales traumatológicos en Mao, Sosúa y Villa Vásquez, en la zona norte, mientras se trabaja en un área especializada en el hospital regional de San Francisco de Macorís, como parte del propósito gubernamental de ampliar la cobertura nacional de atención a pacientes traumatizados.

Equipamiento y capacidad

El hospital ocupa una superficie superior a los 14,000 metros cuadrados y dispone de 17 espacios de cuidados intensivos, 12 puestos de emergencia, tres cubículos especializados de trauma shock, cuatro quirófanos y 23 consultorios médicos.

Entre sus instalaciones destaca una unidad de quemados, presentada por las autoridades como la más moderna del sistema público, con siete cubículos de aislamiento, cuidados intensivos propios y un quirófano integrado al área de emergencias para intervenciones urgentes.

También cuenta con servicios de fisioterapia, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas, farmacia, inmunizaciones, anatomía patológica y atención especializada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/70579ef5-bf08-4ccd-9409-19445476a71d-b8892cf5.jpg El hospital traumatológico de San Cristóbal comenzará a ofrecer servicios a partir de diciembre. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/0f5ec57d-4b05-47c5-be93-ec52b0a8cba0-5ae744aa.jpg Abinader recorre parte de las instalaciones del nuevo hospital. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/65be81c0-d6d9-4959-bff8-fc89ca8457b6-7a52098e.jpg El centro cuenta con modernos equipos. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) ‹ >

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, destacó la importancia de disponer de instalaciones especializadas próximas a los lugares donde ocurren las emergencias.

Explicó que la diferencia entre recibir asistencia oportuna y enfrentar un traslado prolongado puede determinar la supervivencia de un paciente, su recuperación o la posibilidad de evitar una discapacidad permanente.

El nuevo hospital permitirá reducir la presión asistencial sobre los centros de Santo Domingo y el Hospital Juan Pablo Pina, de San Cristóbal, que, según las autoridades, atiende actualmente el 90 % de los pacientes accidentados de tránsito de la región sur.

Apertura gradual en diciembre

Aunque el establecimiento fue inaugurado este domingo, no comenzará a recibir pacientes de inmediato.

El cronograma anunciado contempla que durante el resto de noviembre se complete la capacitación del personal y la preparación de las instalaciones.

El primero de diciembre entrarán en funcionamiento las consultas externas, el laboratorio y los servicios de imágenes diagnósticas, junto con las áreas de apoyo.

Para el 10 de diciembre está prevista la apertura de emergencias, internamiento, quirófanos y cuidados intensivos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/9d87d025-a87a-485c-ac95-841566225d30-dd17bb35.jpg Área de emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Fidel Mejía Ramírez de San Cristóbal. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, destacó que la construcción responde a un compromiso asumido por el presidente Abinader y sostuvo que San Cristóbal ha recibido inversiones hospitalarias que necesitaba desde hacía décadas.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, informó que la inversión total en infraestructura y equipamiento supera los 3,600 millones de pesos.

Ampliación de la Red Nacional de Trauma

Con la incorporación del hospital de Yaguate, la red especializada queda integrada por seis establecimientos: el Darío Contreras, en Santo Domingo Este; el Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte; el Profesor Juan Bosch, en La Vega; los traumatológicos de Azua e Higüey, y el nuevo centro de San Cristóbal.

El programa contempla, además, el fortalecimiento de las unidades de emergencia, cirugía y cuidados intensivos, así como su coordinación con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Las autoridades anunciaron que para febrero de 2027 se prevé la entrada en funcionamiento de un Centro Nacional de Monitoreo y Seguimiento de Pacientes Traumatizados.

Este sistema permitirá conocer en tiempo real la disponibilidad de camas, coordinar traslados y referimientos entre hospitales y dar seguimiento a los pacientes atendidos en la red.

La inauguración, precisamente en el día dedicado mundialmente a recordar a las víctimas del tránsito, pone de relieve la necesidad de fortalecer la capacidad hospitalaria para atender a los lesionados, sin perder de vista que la reducción de las muertes y discapacidades depende también de la prevención de los accidentes y del cumplimiento de las normas de seguridad vial.